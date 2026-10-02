Сонячні панелі та піч: українка розповіла, скільки витратила на підготовку будинку до зими

Автономність будинку влетіла в копійку

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Українська лайфстайл-блогерка Ганна Третяк показала, як її родина готує будинок до складної зими. Після переїзду за місто, родина вирішила зробити житло максимально незалежним від електрики, газу та інших комунікацій.

У скільки зрештою обійшлося облаштування будинку та підготовка до зими, жінка розповіла у своєму блозі.

Сонячні панелі взяли у кредит

Першою покупкою стали сонячні панелі. Систему потужністю 6 кВт сім’я оформила в кредит на 10 років. Щомісяця вони сплачують близько 2 тисяч гривень.

Сонячні панелі придбали в кредит

Блогерка розповіла, що, панелей вистачає на основні потреби будинку — роботу холодильника, пральної машини, освітлення та насоса для води.

Якщо газу не буде — грітимуться дровами

Опалення в будинку газове, але родина вирішила мати запасний варіант. Тому встановили дров’яну піч — на випадок, якщо взимку виникнуть проблеми з газом. На саму піч родина витратила 25 тисяч гривень.

Піч

Ще 25 тисяч гривень коштував димар, а за встановлення печі заплатили теж 25 тисяч.

Димар

У результаті піч, димар та встановлення обійшлися родині у 75 тисяч гривень.

На цьому, здавалося б, родина вже мала б бути максимально автономною. Але, як зазначає блогерка, підготовка будинку до холодного сезону на цьому не закінчилася.

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