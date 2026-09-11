Носит с собой "белые пакетики". Жена президента Польши откровенно рассказала о его вредной привычке

Камеры неоднократно фиксировали Навроцкого за употреблением вещества

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Марта Навроцкая рассказала о привычках своего мужа. Первая леди Польши призналась, что глава государства использует снюс.

Об этом она рассказала в интервью польскому журналисту Богдану Рымановскому в программе Rymanowski Live. Во время разговора ведущий спросил ее, есть ли что-то в повседневном поведении Кароля Навроцкого, что ее раздражает.

Марта ответила, что президент не всегда относит посуду на кухню и после кофе оставляет немытую чашку, однако затем разговор коснулся другой его привычки — употребления снюса.

Кароль Навроцкий с женой Мартой в марте 2026 года. Фото: Getty Images

"Телеграф" выяснил, что снюс представляет собой бездымный табачный продукт в небольших пакетиках. Его помещают между губой и десной, откуда никотин постепенно поступает в организм. По словам супруги президента Польши, ее муж не скрывает этой привычки.

Президент не скрывает своей единственной зависимости. Но это зависимость, которая заменяет кофе. Это его привычка, как и кофе Марта Навроцкая

Говоря о снюсе, Навроцка добавила, что "снюс уже использован" и "все уже знают об этом".

Снюсы Навроцкого в прямых эфирах

Кароля Навроцкого неоднократно замечали со снюсом во время публичных мероприятий. Так, в апреле 2026 года пакетик со снюсом выпал из кармана президента прямо во время прямого эфира в Kanale Zero. Один из ведущих поднял его и передал Навроцкому, что вызвало смех в студии.

Mazurek podaje Nawrockiemu snusa, który mu wypadł XD pic.twitter.com/5JHJyyl03w — chrzanik (@chrzanikx) April 17, 2026

Ранее камеры также фиксировали Навроцкого со снюсом во время президентской кампании на дебатах.

Кроме того, польские СМИ сообщали об эпизоде с использованием снюса во время Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что в феврале 2026 года снюс предложили Александру Лукашенко. Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что он якобы не пьет и не курит.