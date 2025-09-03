Народила ще бувши школяркою: що відомо про першу леді Польщі та як вона виглядає (фото)
Задля підтримки чоловіка вона навіть призупинила свою кар’єру
Після обрання Кароля Навроцького президентом Польщі його дружина Марта стала першою леді країни. У шлюбі пара вже 15 років і разом виховує трьох дітей.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Марта Навроцька та чим займається. Ми дізналися про неї деякі факти.
Марта Навроцька — що про неї відомо
Перша леді Польщі Марта Навроцька народилась у 1986 році у Гданську, де здобула юридичну освіту. У дитинстві вона захоплювалася балетом, який навчив її дисципліні, але пов’язувати своє життя із цією сферою вона не стала.
Кар’єрний шлях Марта розпочала з Митної служби Польщі, а потім перейшла працювати до національної податкової адміністрації, зайнявшись боротьбою з незаконними азартними іграми. В інтерв’ю Марта зазначала, що її робота іноді нагадує бойовик:
Ми заходимо зі зброєю до місць, де можуть перебувати незаконні торгівельні автомати. Іноді доводиться виламувати двері, іноді нам доводиться затримувати когось силою
Відомо, що з юного віку дружині Навроцького довелося поєднувати навчання, роботу та материнство. У 17 років, навчаючись у старшій школі, Марта вперше стала мамою, але вихованням дитини займалася самостійно. А за два роки вона познайомилася з майбутнім президентом Польщі.
Марта розповіла, що Кароль одразу привернув її увагу, і це виявилося взаємно. Пара одружилася у 2010 році. У них народилося двоє спільних дітей: Антоніо та Кася, а сина Даніеля від попередніх стосунків Кароль Навроцький виховав як свого.
Коли Кароль став кандидатом у президенти, Марта навіть призупинила свою кар’єру, щоб допомогти чоловікові у виборчій кампанії. Вона відвідувала з ним важливі заходи, демонструвала свою підтримку та показувала, що сімейні цінності для них понад усе. Цим самим Марта допомагала підвищити імідж чоловіка в очах громадян.
Я призупинила свою професійну діяльність на час виборчої кампанії, тож, без сумніву, Кароль і Ви можете розраховувати на мене
Марта веде свою сторінку в Instagram, активно з’являється на публіці, бере участь у громадських ініціативах, що стосуються питань освіти, культури та підтримки сімей у Польщі.
