Боягузливо ховався під столом. З’явилися фото арешту бойфренда померлої екснареченої Кличка

Спливли кадри незрозумілої поведінки підозрюваного у смерті актриси

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Бойфренд Гейден Панеттьєрі Браян Хікерсон, якого мати актриси називає винним у смерті дочки, у 2025 році опинився у вельми дивній ситуації.

На знімку, який опублікував TMZ, Хікерсон знаходиться у кафе Barney’s Beanery у Вест-Голлівуді. Він стоїть спиною до стіни та обома руками тримається за стіл, розташований над його головою. При цьому чоловік виявився босоніж: поряд на підлозі лежить одна з його кросівок.

Неподалік знаходиться помічник шерифа округу Лос-Анджелес, який дивиться на Хікерсона зверху вниз. За даними видання, поліція прибула до закладу після інциденту, пов’язаного з неадекватною поведінкою чоловіка, який, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Джерела видання стверджували, що Хікерсон розбив склянку у барі та кинув взуття в іншого відвідувача. Після того, як співробітник закладу спробував вивести його назовні, ситуація загострилася і довелося викликати поліцію. При цьому правоохоронцям також було непросто вивести чоловіка із закладу.

Власник Barney’s Beanery пізніше заявив, що Хікерсону не заборонили відвідувати заклад. За його словами, прокуратура також не стала звинувачувати його через брак доказів. Однак пізніше, протягом того ж тижня, Хікерсона знову заарештували — цього разу за підозрою у вживанні наркотиків. Згодом справу було припинено після того, як він погодився пройти реабілітаційну програму та відвідав 10 зборів "Анонімних наркоманів".

Фото: Getty Images

Браян Хікерсон протягом кількох років опинявся в центрі уваги через свої стосунки з Гейден Панеттьєрі. У 2019 та 2020 роках його неодноразово заарештовували за звинуваченнями, пов’язаними з домашнім насильством щодо актриси. У 2021 році Хікерсон визнав себе винним за двома епізодами заподіяння тілесних ушкоджень дружині чи партнерці.

Суд засудив його до 45 днів тюремного ув’язнення та чотирьох років випробувального терміну. Крім того, Хікерсону наказали пройти 52 курси щодо запобігання домашньому насильству, а Панеттьєрі був наданий п’ятирічний заборонний ордер.

На момент смерті Панеттьєрі їхні стосунки знову стали предметом уваги ЗМІ. Як повідомлялося раніше, актриса відновила спілкування з Хікерсоном приблизно за два тижні до своєї смерті, хоча деякі її друзі, за даними ЗМІ, не знали про відновлення роману.

Смерть Гейден Панеттьєрі

Нагадаємо, що актриса померла 16 серпня 2026 року у віці 36 у Південній Кароліні. Повідомлялося, що незадовго до смерті вона перебувала разом із Хікерсоном та його братом Заком. При цьому влада заявила, що ознак насильницької смерті виявлено не було.

Точна причина смерті актриси поки не розкрита, проте останніми роками знаменитість скаржилася на біль у спині. Дата і місце похорону Панеттьєрі також поки не розголошуються. Невідомо, чи відвідають церемонію її колишній наречений, український боксер Володимир Кличко та їхня спільна дочка Кая Євдокія.