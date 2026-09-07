Помідори не встигли почервоніти? Перетворіть їх на гостру закуску

Простий рецепт апетитного хрусткого салату в банках

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Наприкінці городнього сезону на кущах часто залишається багато незрілих томатів, які не встигають почервоніти. Не варто викидати такі плоди. Із зелених помідорів можна приготувати оригінальний джем, а ще з них виходить смачна пікантна закуска з часником і перцем чилі.

Рецептом цього апетитного салату поділилися автори кулінарного порталу Pyszności.pl.

Зелені томати мають щільніший м'якуш порівняно зі стиглими плодами та багаті на органічні кислоти. Завдяки цьому плоди тримають форму в кисло-солодкому маринаді, зберігають приємний хрускіт і не перетворюються на кашу після термічної обробки.

Для приготування знадобиться:

1 кілограм зелених помідорів;

пара стручків червоного чилі;

6 зубчиків часнику;

невеликий пучок петрушки.

Окремо готується розсіл — із пів літра води, 150 мл 10-відсоткового оцту, 80 грамів цукру, 20 грамів солі та такої ж кількості олії.

Фото згенероване ШІ

Помідори наріжте скибочками, перець чилі — тонкими кільцями, а часник і петрушку дрібно посічіть. Перемішайте всі інгредієнти у великій мисці, намагаючись не зім'яти помідори. У каструлі доведіть до кипіння воду з оцтом, олією, цукром і сіллю. Овочеву суміш щільно, але без утрамбування розкладіть по стерилізованих банках, залишаючи близько сантиметра вільного простору до кришки. Залийте гарячим розсолом. Пастеризуйте у киплячій воді 15 хвилин. Після цього закатайте кришки, переверніть банки та дайте їм охолонути.

Пробувати закуску можна вже через кілька днів, але найкраще її смак розкривається приблизно через тиждень, коли помідори добре просочаться ароматом часнику, чилі та петрушки. Подавати такий салат добре до смаженого м’яса, ковбасок з грилю або як гостру добавку до бутербродів.