ТЦК на дорозі: чи можуть мобілізувати прямо з машини

Закон чітко визначає ситуації, коли правоохоронці можуть зупинити транспорт.

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Представники ТЦК не мають права самостійно зупиняти транспорт поза блокпостами, а отримання повістки зовсім не означає моментальну мобілізацію.

Про це розповіла адвокат, керівник ЮК Prima Leader Group Діна Дріжакова, пише УНІАН. Подібні повноваження мають виключно поліцейські і лише за наявності вагомих підстав, що закріплено у статті 35 закону України "Про Національну поліцію" .

Під час воєнного стану цю норму доповнили пунктом про перевірку документів. Закон чітко визначає ситуації, коли правоохоронці можуть зупинити транспорт: наприклад, через порушення правил дорожнього руху або якщо авто значиться у розшуку.

Представники ТЦК не належать до Нацполіції та таких повноважень позбавлені.

Чи можуть ТЦК мобілізувати прямо з машини

Навіть вручивши повістку, співробітники ТЦК не можуть мобілізувати чоловіка на місці, наголошує адвокат.

Процес мобілізації суворо регламентований: спочатку військовозобов’язаний уточнює військово-облікові дані, потім проходить ВЛК. Тільки після виконання цих кроків ухвалюється рішення про мобілізацію.

Заклик на блокпосту чи посеред вулиці без проходження комісії та належного оформлення документів незаконний.

Що робити, якщо ТЦК мобілізували водія

Коли чоловіка забирають до ТЦК прямо з вулиці чи блокпоста, вилучати у нього телефон за законом заборонено. Насправді це правило часто порушують. Поки смартфон ще в руках, потрібно одразу відправити рідним геолокацію чи написати, до якої саме ТЦК везуть, якщо це вдалося з’ясувати. Затриманий має право вимагати адвоката та правову допомогу, хоча захисників у військкомати нерідко просто не пускають.

За будь-якої можливості те, що відбувається, варто знімати на відео. Військкомів зобов’язали носити включені бодікамери: весь процес затримання та доставки до ТЦК вони мають фіксувати на запис. Пізніше юристи надсилають запити на ці відеоматеріали, але здебільшого записів у відомства не виявляється.

Важливо стежити, чи оформлюють протокол про адміністративне правопорушення. Тримати людину за такого затримання довше трьох годин закон забороняє.

Що робити, коли ТЦК мобілізували водія. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Ніякі папери не можна підписувати наосліп, навіть якщо на вас тиснуть. Потрібно уважно вчитуватися в кожен рядок. Якщо дії співробітників незаконні, прямо в бланку можна вказати: "Зі змістом не згоден", "Затримання проведено незаконно", "Право на адвоката та юридичну допомогу не було дотримано".

Будь-якому заклику згідно із законом обов’язково передує військово-лікарська комісія. Коли мобілізаційне розпорядження змушують підписувати без справжнього медогляду, це пряме порушення процедури. Чоловікові зобов’язані видати направлення на ВЛК, зареєстроване у спеціальному журналі, де він особисто має поставити підпис про отримання.

Родичі можуть надіслати скаргу на гарячу лінію Державного бюро розслідувань: у таких діях ТЦК вбачаються ознаки викрадення людини (стаття 146 Кримінального кодексу). Скаржитися можна і до Міноборони, і до Генштабу ЗСУ.

Крайній захід – звернення до суду. Якщо людину мобілізували з порушеннями, через судовий позов заперечують і вердикт ВЛК та мобілізаційне розпорядження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можна знімати ТЦК на телефон. Розвіяний популярний міф про заборону.