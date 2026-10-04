Майже 200 грн економії: встигніть до 6 жовтня придбати продукт до сніданку в "АТБ"

На популярні м’ясні товари діють акційні ціни

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До 6 жовтня в мережі "АТБ" діють акційні пропозиції на популярні продукти. Серед товарів зі знижкою є ковбаса, на якій покупці можуть заощадити майже 200 гривень.

Йдеться про ковбасу "М'ясна лавка/Своя лінія Губернаторська с/в". Як раніше писав "Телеграф", її вартість знизили з 634,97 до 439,89 гривні. Таким чином, різниця становить 195,08 гривні, а знижка – близько 30%.

Докладніше про це у матеріалі: " Ось так ціни: в "АТБ" продукти подешевшали до 50% – акція лише тиждень ".

Знижка на популярну сиров'ялену ковбасу в мережі "АТБ" діє до 6 жовтня.

Акційна пропозиція може зацікавити тих, хто планує придбати ковбасу для святкового столу, перекусу або бутербродів. За нинішньою ціною один кілограм продукту обійдеться майже на третину дешевше, ніж за звичайною вартістю.

Що ще можна купити в "АТБ" зі знижками

Серед акційних товарів є також кавказький шашлик #ЦЕМ'ЯСО – його можна придбати за 208,99 грн за кілограм замість 261,55 грн, тобто зі знижкою 20%. Курячі пельмені "День у День" вагою 0,8 кг зараз коштують 89,90 грн, хоча раніше їхня ціна становила 114,90 грн.

Також зі знижкою продають варену курячу ковбасу 300 г - 45,49 грн замість 65,40 грн, а м'ясо мідій 350 г – 96,90 грн замість 138,90 грн.

До 6 жовтня торговельна мережа суттєво знизила ціни на рибну гастрономію та консерви для сніданків. Завдяки цьому акційні ціни на рибну продукцію дозволяють покупцям узяти філе, тунець або печінку тріски зі значною економією коштів.