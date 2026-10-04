Оформити відстрочку в "Резерв+" наразі неможливо? Залишається доступний спосіб

Адвокат розповів, як не йти до ТЦК

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Оформлення деяких відстрочок від мобілізації у застосунку "Резерв+" тимчасово обмежили через технічні роботи. Зокрема, йдеться про відстрочки через інвалідність.

Адвокат Олексій Мендрух пояснив, як підтвердити вже надану відстрочку та куди звертатися тим, кому потрібно її оформити.

Які відстрочки тимчасово недоступні

Планові технічні роботи в системах Мінсоцполітики розпочалися 2 жовтня о 14:30. Через них у "Резерв+" на кілька діб стало недоступним оформлення відстрочок, пов’язаних із власною інвалідністю, інвалідністю дітей або батьків.

Про відновлення послуг Міноборони планувало повідомити окремо — орієнтовно 4 жовтня після 16:00. Йдеться про попередній термін, а не гарантований час завершення робіт.

Мендрух наголосив, що обмеження стосується саме оформлення через застосунок. Можливість подати документи через ЦНАП залишається.

Що буде з уже оформленими відстрочками

За повідомленням Міноборони, інформація про інвалідність або відстрочку, яка вже відображається в електронному військово-обліковому документі, збережеться.

"Тобто це не скасування відстрочки, це просто неможливість оформити нову відстрочку або продовжити вашу відстрочку на цей період", — пояснив адвокат.

Тим, хто вже має відстрочку, Мендрух радить зберегти електронний військово-обліковий документ у форматі PDF, роздрукувати його та носити із собою. Якщо файл був завантажений раніше, варто мати під рукою цю копію.

Роздрукований електронний військово-обліковий документ можна використовувати для пред’явлення під час перевірки. Він має містити QR-код, придатний для зчитування: це є необхідною умовою його дійсності.

Куди звертатися, якщо відстрочку потрібно оформити зараз

Якщо підстава для відстрочки вже виникла або її потрібно переоформити, адвокат рекомендує не відкладати подання документів до відновлення онлайн-послуги.

"Не чекайте, поки запрацює "Резерв+", беріть документи і йдіть оформлюйте відстрочку до ЦНАПу", — сказав Мендрух.

Комплект документів залежить від підстави звернення. Для власної інвалідності потрібні документи, що її підтверджують. У випадку дитини з інвалідністю адвокат назвав, зокрема, свідоцтво про народження та відповідний документ про інвалідність. Для відстрочки через інвалідність батьків перелік і умови слід перевіряти окремо, оскільки, за словами Мендруха, тут є додаткові нюанси.

ЦНАП приймає документи й передає їх до відповідного ТЦК та СП, де ухвалюють рішення. Про результат заявника повідомляють, а відмітка про надану відстрочку з’являється в електронному військово-обліковому документі.

Після подання адвокат радить зберегти опис прийнятих документів. У Міноборони також пояснюють, що на час розгляду заяви людина не підлягає мобілізації, якщо документи подані правильно.

Чи допоможе повторний вхід у застосунок

Виходити зі свого акаунту й авторизуватися знову для відновлення послуги не потрібно. Міноборони попередило, що під час технічних робіт повторний вхід не поверне доступ до оформлення цих відстрочок.

Мендрух також радить не видаляти застосунок і не намагатися виправити ситуацію перевстановленням. Натомість варто зберегти документ із чинною відстрочкою, а за потреби оформити нову — звернутися з необхідними документами до ЦНАП.

Нагадаємо, що представники ТЦК не мають права самостійно зупиняти транспорт поза блокпостами, а отримання повістки зовсім не означає моментальну мобілізацію.