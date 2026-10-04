Зекономите зараз – пошкодуєте через 5 років: яку помилку не можна допускати під час ремонту ванної

Неправильний ремонт здатен спричинити серйозні проблеми

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Під час ремонту ванної легко заощадити на роботах, які не видно після укладання плитки. Але така економія може обернутися серйозними проблемами та дорогим ремонтом у майбутньому.

Заощадив на ремонті ванної, а потім пошкодував: де не можна економити

Однією з таких важливих речей є гідроізоляція. Вона захищає підлогу та стіни від води й вологи, які можуть поступово проникати під облицювання. Якщо зробити цей шар неправильно або зовсім від нього відмовитися, наслідки можуть проявитися не одразу, як написали в "kb.pl".

Спочатку проблему легко не помітити. Через кілька місяців або навіть років на стінах можуть з’явитися вологі плями, змінитися колір поверхні чи виникнути неприємний затхлий запах. Згодом плитка може почати відставати, шви – руйнуватися, а у вологих місцях може з’явитися пліснява.

Найгірше те, що вода здатна пошкодити не тільки саму ванну кімнату. Волога може потрапити в конструкції будинку та поширитися на сусідні приміщення. Тоді простим ремонтом поверхні вже не обійтися – іноді доводиться знімати плитку, просушувати стіни та фактично переробляти значну частину ремонту.

Якісна гідроізоляція ванної кімнати захищає конструкції будинку від прихованого накопичення вологи

Саме тому економія на гідроізоляції може виявитися дуже сумнівною. Те, на чому спочатку вдалося заощадити, згодом здатне вилитися у серйозні витрати – особливо якщо вода вже встигла пошкодити стіни, підлогу чи сусідні кімнати.

Особливу увагу потрібно приділити місцям, де вода контактує з поверхнями найбільше. Це зона душу та ванни, ділянки біля зливів, а також стики підлоги зі стінами. Навіть якісний матеріал не захистить приміщення, якщо його нанесли неправильно.

Оновити підлогу в санвузлі можна без демонтажу старого кахлю – це суттєво заощаджує час на ремонт. Спеціальні дошки монтують безпосередньо поверх наявної основи, про що йдеться в огляді технологій швидкого укладання.