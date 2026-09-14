Не пройшов ВЛК і влаштовуєшся на роботу з бронюванням: чи має право ТЦК виписати штраф

Що потрібно знати під час бронювання без актуальної ВЛК

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Військовозобов’язані, які вчасно не пройшли повторну ВЛК, можуть отримати штраф під час оформлення на роботу з бронюванням.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що робити, якщо людина прийшла до ТЦК для проходження ВЛК, але їй нагадали про старе порушення та запропонували сплатити штраф.

Коли ТЦК уже не може накласти штраф

За словами юриста, якщо людина мала пройти ВЛК у визначений строк, але не зробила цього, важливо враховувати дату самого порушення.

Стаття 38 КУпАП встановлює, що за порушення правил військового обліку в особливий період адміністративне стягнення можуть накласти протягом трьох місяців з дня виявлення порушення. Водночас є граничний строк — не пізніше одного року з дня його вчинення.

Тобто якщо від моменту порушення минув рік, притягнути людину до адміністративної відповідальності за нього вже не можна.

На це також вказує стаття 247 КУпАП. Закінчення строків давності є підставою для закриття провадження у справі. Тому після спливу встановленого строку ТЦК має не накладати штраф, а оформити постанову про закриття справи.

Що робити в ТЦК

Якщо під час звернення до ТЦК для проходження ВЛК працівники вимагають визнати порушення або сплатити штраф, юрист радить діяти послідовно.

Зазначити свою позицію в протоколі

Якщо на людину складають протокол про адміністративне правопорушення, у графі для пояснень можна вказати:

"Прошу закрити провадження на підставі ст. 247 КУпАП у зв'язку із закінченням строків притягнення до відповідальності відповідно до ст. 38 КУпАП".

Не визнавати порушення під тиском

Не варто поспішати підписувати документи про визнання вини або сплачувати штраф, якщо строк притягнення до відповідальності вже минув. У такому разі рішення ТЦК можна оскаржити.

Оскаржити постанову в суді

Якщо ТЦК все ж виніс постанову про штраф, її можна оскаржити в суді. На це відводиться 10 днів від моменту вручення постанови.

У такій ситуації важливим доказом може бути дата самого порушення. Якщо з неї минув встановлений законом річний строк, це може бути підставою для скасування постанови та закриття справи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо на ВЛК немає потрібного лікаря та чи можна через це відмовитися від проходження огляду.