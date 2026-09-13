Чи мають працівники ТЦК право стріляти? Що говорить закон
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Право на необхідну оборону у разі реальної загрози життю передбачене для кожного громадянина, у тому числі й військовослужбовця України
Тема роботи груп оповіщення та взаємодії представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з цивільним населенням періодично викликає резонанс у суспільстві. Гострим залишається питання застосування вогнепальної зброї та спецзасобів.
"Телеграф" розповідає, чи мають співробітники ТЦК права на застосування зброї? Коротка відповідь – ні, проте є один виняток.
Особливих прав на застосування зброї ТЦК не має
Центри комплектування не є правоохоронними органами (як, наприклад, Національна поліція). У зв’язку з цим окремого спеціального права застосування зброї проти цивільного населення законодавство не передбачає.
При цьому більшість співробітників ТЦК – це військовослужбовці Збройних сил України, які мають право на табельну зброю. Носіння зброї під час патрулювання регулюється внутрішніми статутами та наказами військового командування.
Єдине законне підґрунтя: необхідна оборона
Застосування зброї військовослужбовцям ТЦК проти цивільної особи допускається виключно як крайній захід у рамках необхідної оборони (ст. 36 Кримінального кодексу України):
- Загроза життю та здоров’ю: Якщо на співробітника ТЦК скоєно прямий фізичний напад.
- Збройний напад: Якщо нападник використовує зброю, ніж чи інші предмети, що становлять смертельну небезпеку.
- Груповий напад: При силовій загрозі з боку кількох людей.
- Спроба заволодіти зброєю: При спробі відібрати табельну зброю у військовослужбовця.
Що вважається перевищенням повноважень?
Застосування зброї або спецзасобів не допускається та є кримінальним правопорушенням (перевищенням службових/військових повноважень) у таких випадках:
- При словесних конфліктах, провокаціях чи образах;
- Для зупинки людини, яка намагається втекти;
- При пасивному опорі (відмову брати повістку чи пред’являти документи);
- Для примусового затримання чи доставки до ТЦК без прямої загрози життю співробітника.
Будь-які випадки неправомірного демонстративного використання чи застосування зброї співробітниками ТЦК підлягають розслідуванню Державним бюро розслідувань (ДБР) та Військовою службою правопорядку (ВСП).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що представники ТЦК і СП не мають повноважень зупиняти, утримувати або затримувати громадян у публічних місцях під час повітряної тривоги. Також вони не можуть перешкоджати людині прямувати до укриття.