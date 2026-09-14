Не прошел ВВК и устраиваешься на работу с бронированием: вправе ли ТЦК выписать штраф

Что нужно знать при бронировании без актуальной ВВК

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Военнообязанные, вовремя не прошедшие повторную ВВК, могут получить штраф при оформлении на работу с бронированием.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что делать, если человек пришел в ТЦК для прохождения ВВК, но ему напомнили о старом нарушении и предложили оплатить штраф.

Когда ТЦК уже не может наложить штраф

По словам юриста, если человек должен был пройти ВВК в определенный срок, но не сделал этого, важно учитывать дату самого нарушения.

Статья 38 КУоАП устанавливает, что за нарушение правил военного учета в особый период административное взыскание может быть наложено в течение трех месяцев со дня выявления нарушения. В то же время, есть предельный срок — не позднее одного года со дня его совершения.

То есть, если с момента нарушения прошел год, привлечь человека к административной ответственности за него уже нельзя.

Это также указывает статья 247 КУоАП. Истечение сроков давности является основанием для закрытия производства по делу. Поэтому после истечения установленного срока ТЦК не должен налагать штраф, а оформить постановление о закрытии дела.

Что делать в ТЦК

Если при обращении в ТЦК для прохождения ВВК работники требуют признать нарушение или уплатить штраф, юрист советует действовать последовательно.

Указать свою позицию в протоколе

Если на человека составляют протокол об административном правонарушении, в графе для объяснения можно указать:

"Прошу закрыть производство на основании ст. 247 КУоАП в связи с истечением сроков привлечения к ответственности в соответствии со ст. 38 КУоАП".

Не признавать нарушения под давлением

Не следует спешить подписывать документы о признании вины или уплачивать штраф, если срок привлечения к ответственности уже истек. В этом случае решение ТЦК можно обжаловать.

Обжаловать постановление в суде

Если ТЦК все же вынес постановление о штрафе, его можно обжаловать в суде. На это отводится 10 дней с момента вручения постановления.

В такой ситуации важным доказательством может являться дата самого нарушения. Если с нее истек установленный законом годовой срок, это может служить основанием для отмены постановления и закрытия дела.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, если на ВВК нет нужного врача и можно ли из-за этого отказаться от прохождения осмотра.