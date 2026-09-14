Речі сохнуть добу, а потім смердять: як правильно сушити білизну восени

Прості правила швидкого сушіння без плісняви

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Сушіння випраних речей в осінній період перетворюється на складне завдання. Особливо для тих, хто робить це у квартирі. Щільні рушники та теплі речі можуть залишатися вологими добу, а в кімнаті з’являється затхлий запах. Але відбувається це не лише через холодну та вологу погоду, а й через те, як і де саме сушиться одяг.

Чому з’являється затхлий запах

Затхлий запах на вологому одязі з’являється у випадках, коли тканини занадто довго залишаються без доступу свіжого повітря. Також причина може бути у забрудненій пральній машині.

Чималу роль відіграє і те, де саме стоїть сушарка для білизни. Її краще не ставити в холодному кутку біля зовнішньої стіни, нішу між шафою та стіною або у простір за меблями. Повітря там майже не циркулює, навколо одягу утворюється вологий "карман", і випаровування сповільнюється в рази. Частина вологи при цьому осідає просто на холодній штукатурці, що з часом може призвести до появи плісняви. Також не рекомендується ставити сушарку впритул до радіатора, оскільки щільно розвішаний одяг заважатиме нормальній тепловіддачі.

Як сушити білизну у квартирі

Насамперед варто почати з налаштувань пральної машини. Портал Interia радить віджимати постільну білизну, бавовняний одяг та джинси на швидкості 1200–1400 обертів за хвилину (якщо це дозволено ярликом виробу). Додаткові оберти віджимання здатні знизити залишкову вологість тканини на 6%, що суттєво пришвидшує випаровування.

Речі з пральної машини потрібно виймати одразу після завершення прання, ретельно струшуючи кожну та розправляючи кишені.

Сушарку краще ставити у теплому приміщенні з хорошою вентиляцією, на відстані 20–30 см від стін та меблів, щоб повітря вільно обходило білизну з усіх боків.

Фото згенероване ШІ

Розвішуйте речі на відстані кількох сантиметрів одна від одної. Сорочки та кофти краще сушити на плічках.

Якщо за вікном дощ, не залишайте вікно відчиненим надовго. Краще провітрювати кімнату протягом 5–10 хвилин кожні кілька годин.

Для пришвидшення процесу встановіть поруч із сушаркою звичайний побутовий вентилятор, щоб потік повітря був спрямований уздовж рядів одягу.