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Вещи сохнут сутки, а потом воняют: как сушить белье осенью правильно

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Затхлый запах исчезнет навсегда
Затхлый запах исчезнет навсегда. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Простые правила быстрой сушки без плесени

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Сушка постиранных вещей в осенний период превращается в сложную задачу. Особенно для тех, кто делает это в квартире. Плотные полотенца и теплые вещи могут оставаться влажными сутками, а в комнате появляется затхлый запах. Но происходит это не только из-за холодной и влажной погоды, а из-за того, как и где именно сушится одежда.

Почему появляется затхлый запах

Затхлый запах на влажной одежде появляется в случаях, когда ткани слишком долго остаются без доступа свежего воздуха. Также причина может быть в загрязненной стиральной машине.

Немалую роль играет и то, где именно стоит сушилка для белья. Ее лучше не ставить в холодный угол у внешней стены, нишу между шкафом и стеной или в пространство за мебелью. Воздух там почти не циркулирует, вокруг одежды образуется влажный "карман", и испарение замедляется в разы. Часть влаги при этом оседает прямо на холодной штукатурке, что со временем может привести к появлению плесени. Также не рекомендуется ставить сушилку и вплотную к радиатору, так как плотно развешанная одежда будет мешать нормальной теплоотдаче.

Как сушить белье в квартире

Прежде всего стоит начать с настроек стиральной машины. Портал Interia советует отжимать постельное белье, хлопчатобумажную одежду и джинсы на скорости 1200–1400 оборотов в минуту (если это разрешено ярлыком изделия). Дополнительные обороты отжима способны снизить остаточную влажность ткани на 6%, что существенно ускоряет испарение.

Вещи из стиральной машины нужно вынимать сразу после окончания стирки, тщательно встряхивая каждую и расправляя карманы.

Сушилку лучше ставить в теплом помещении с хорошей вентиляцией, на расстоянии 20–30 см от стен и мебели, чтобы воздух свободно обходил белье со всех сторон.

Как быстро сушить одежду осенью
Фото сгенерировано ИИ

Развешивайте вещи на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. Рубашки и кофты лучше сушить на плечиках.

Если за окном дождь, не оставляйте окно приоткрытым надолго. Лучше проветривать комнату в течение 5–10 минут каждые пару часов.

Для ускорения процесса установьте рядом с сушилкой обычный бытовой вентилятор, чтобы поток воздуха был направлен вдоль рядов одежды.

Теги:
#Белье #Лайфхак #Сушилка