В "АТБ" майже вдвічі обвалили ціни на популярний продукт: економія понад 100 гривень

Великі дисконти – це не просто випадковість

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У супермаркетах "АТБ" продовжують діяти щотижневі знижки. За акцією прямо зараз можна купити, наприклад, пельмені від відомого виробника.

Про це повідомляє "Телеграф". Придбати товар зі знижкою можна буде до 15 вересня.

Докладніше про це у матеріалі: "Ціни в "АТБ" впали майже вдвічі: які товари продають з великими знижками цього тижня".

Йдеться про пельмені марки "Три Ведмеді". Детальніше про ціни:

Пельмені з куркою (700 г) продають зі знижкою 40% — 95,90 замість 159,90 гривні. Економія складає 64 гривні на упаковці.

Фірмові зі свининою та яловичиною продають також зі знижкою 40% (850 г) – 173,90 замість 289,90 гривні. Економія складає 116 гривень.

Знижки в АТБ

Чому продукти продають зі знижками

Великі знижки на полицях супермаркетів це не просто випадковість. Проте маркетолог Володимир Поліщук пояснив "Телеграфу", що за такими акціями найчастіше стоїть саме маркетинг, а не проблеми з якістю товару.

Найчастіше вони встановлюються, щоб залучити та залучити покупців у магазин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як касирів "АТБ" карають за повільну роботу. Як таких штрафів це немає, проте темп роботи працівників може проводити розмір їх премій.