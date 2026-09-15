Як заощадити тисячі гривень на місяць: штучний інтелект дав поради українцям

Відмова від деяких речей збереже бюджет без шкоди для якості життя

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На тлі зростання цін українцям доводиться уважніше планувати витрати та переглядати звичний сімейний бюджет. Водночас надмірна економія на харчуванні, здоров’ї та відпочинку може зрештою створити ще більше проблем.

"Телеграф" запитав у ChatGPT, як би він заощаджував, якби зараз жив в Україні. Штучний інтелект порадив не намагатися скоротити абсолютно всі витрати, а насамперед відмовитися від покупок, які майже не впливають на якість життя.

"Я б залишав гроші на здоров’я, нормальне харчування, безпеку й те, що дає відчуття нормального життя", — пояснив цифровий розум.

Планувати меню і рідше замовляти доставку

Найбільшим резервом для економії штучний інтелект назвав витрати на продукти. Непомітні покупки, перекуси, кава та готова їжа протягом місяця можуть перетворитися на кілька тисяч гривень.

Щоб витрачати менше, штучний інтелект рекомендує складати меню хоча б на три-чотири дні, порівнювати вартість продуктів за кілограм, а не за упаковку, та віддавати перевагу сезонним овочам і фруктам. М’ясо, яйця, крупи й інші товари можна купувати за акціями, але лише тоді, коли вони справді потрібні.

Готувати краще одразу на два-три дні, а продукти, які можуть швидко зіпсуватися, — заморожувати. При цьому повністю відмовлятися від дорогих улюблених продуктів не обов’язково: достатньо купувати їх рідше.

"Кава та перекус на 150 гривень щодня — це приблизно 4500 гривень на місяць. Не обов’язково відмовлятися від кави: можна залишити її кілька разів на тиждень, а не купувати щодня", — зазначив ШІ.

Однією з перших витрат, які варто скоротити, стала б доставка їжі. Якщо замовляти вечерю вартістю 500–700 гривень п’ять-шість разів на місяць, загальна сума становитиме вже 3000–4000 гривень. Тому доставку краще залишити як невелике задоволення один-два рази на місяць, а не перетворювати на постійний спосіб харчування.

Доставка може вогнати у борги. Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Не переходити на найдешевшу їжу

Заощаджувати варто не на самому харчуванні, а на виборі конкретних продуктів. Раціон, який складається переважно з макаронів, хліба та дешевих напівфабрикатів, може негативно позначитися на самопочутті, а згодом спричинити додаткові витрати.

У бюджеті бажано залишити яйця, м’ясо, рибу або інші джерела білка, кисломолочні продукти, овочі, фрукти, крупи та достатню кількість жирів.

"Принцип "головне, щоб було дешево" не завжди допомагає заощадити. Економія має полягати у виборі продуктів, а не у відмові від нормального харчування", — наголосив ChatGPT.

Відкладати необов’язкові покупки на 72 години

Для одягу, косметики, посуду, декору, техніки та різних дрібниць для дому модель запропонувала правило 72 годин. Якщо річ не потрібна терміново, її варто записати до списку та почекати два-три дні.

За цей час бажання зробити імпульсивну покупку нерідко зникає. Якщо ж річ залишається потрібною, рішення буде більш усвідомленим.

"Акція — це не економія, якщо ви взагалі не збиралися купувати цей товар", — зауважила нейромережа.

Правило 72 годин. Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Перевіряти підписки та регулярні списання

Ще одне джерело непомітних витрат — платні сервіси, мобільні застосунки, хмарні сховища, музичні та відеоплатформи, а також абонементи, якими людина майже не користується.

Раз на місяць варто відкрити банківський застосунок, виписати всі регулярні платежі та розділити їх на три категорії: "користуюся щотижня", "користуюся рідко" і "вже забув про це". Підписки з двох останніх категорій можна скасувати.

Навіть 500–1000 гривень непотрібних списань щомісяця перетворюються на 6–12 тисяч гривень протягом року.

Рахувати справжню вартість поїздок

Якщо автомобіль справді потрібен, відмовлятися від нього лише заради економії не обов’язково. Проте вартість поїздки — це не тільки витрачене пальне. До неї також входять обслуговування, страхування, ремонт, шини й поступове зношування машини.

Наприклад, їхати десять кілометрів до магазину за товаром, який коштує на 50 гривень дешевше, може бути невигідно. Натомість об’єднання кількох справ в одну поїздку дійсно допоможе скоротити витрати.

Потрібно рахувати справжню вартість поїздок. Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Не мерзнути заради невеликої економії

Заощадження на комунальних послугах також має бути розумним. ChatGPT не радить сидіти в холодній квартирі заради незначного зменшення платіжки.

Натомість можна встановити LED-лампи, вимикати прилади, якими ніхто не користується, контролювати роботу бойлера та перевірити ущільнення вікон і дверей. Прати за нижчої температури варто тоді, коли це дозволяють тканини та рівень забруднення.

Також немає сенсу обігрівати або охолоджувати приміщення з відчиненими вікнами. Якщо встановлений багатотарифний лічильник, частину енергоємних справ можна переносити на години із нижчим тарифом.

Залишати гроші на задоволення

Цифровий розум не радить повністю прибирати з бюджету кіно, ресторани, невеликі поїздки, подарунки та інші приємні витрати. Жорсткий режим, за якого людина постійно собі все забороняє, складно підтримувати протягом тривалого часу.

"Бюджет за принципом "складні часи — жодних розваг" може швидко призвести до виснаження. Краще встановити чіткий ліміт на задоволення", — пояснив ШІ.

Наприклад, на бажані, але необов’язкові покупки можна виділяти 5–10% доходу. Ці гроші дозволено витрачати без почуття провини, не виходячи за встановлену суму.

Окремо варто планувати подарунки. Якщо щомісяця відкладати на них 500–1000 гривень, дні народження та зимові свята не стануть раптовим ударом по бюджету.

На чому не варто заощаджувати

Найобережніше ChatGPT радить ставитися до економії на здоров’ї, стоматології, необхідних ліках, безпеці, ремонті автомобіля, зимовому взутті й одязі та якості основних продуктів.

"Відкласти профілактичний огляд, щоб зберегти 1000 гривень, а потім витратити 15 тисяч на лікування — це не економія", — підсумував штучний інтелект.

Головний принцип полягає не в тому, щоб витрачати якомога менше. Варто прибирати з бюджету непомітні й необов’язкові витрати, але зберігати все, від чого залежать здоров’я, безпека та прийнятна якість життя.

Нагадаємо, російські удари по складах з товарами та гіпермаркетах в Україні підштовхнуть ціни на продукти вгору. Однак це буде не єдина і навіть не основна причина подорожчання вже цієї осені.