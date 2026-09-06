Три поверхи розкоші: яким був легендарний ресторан "Київ" в Одесі

Там знімали кіно та святкували весілля

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На Грецькій площі в Одесі збереглася триповерхова будівля, яку колись займав ресторан "Київ". Ресторан вважався елітним, а однією з його особливостей була літня веранда на даху.

"Телеграф" пропонує згадати, яким був ресторан "Київ", що подавали його відвідувачам і чим це місце запам’яталося одеситам.

Ресторан "Київ" відкрили у 1962 році. Авторами проєкту були архітектори Олександр Гольденберг та Юхим Вайнштейн.

Фото: Старая Одесса/Facebook

Будівля вирізнялася на тлі сусідніх споруд: три поверхи, продуманий фасад і статус одного з головних ресторанів міста. За даними історичного проєкту Old Odessa, на початку 1960-х років ресторан був одним із небагатьох закладів громадського харчування в Одесі, де відвідувачів приймали на спеціально облаштованому даху.

Про меню ресторану можна судити за сторінками, що збереглися за березень 1977 року. У ньому були холодні закуски, рибні та м’ясні страви, різноманітні порційні страви, а також великий вибір вин та інших напоїв.

Серед холодних закусок траплялося асорті із оселедцем "Івасі", цибулею, маслом та яйцем. У меню також були гарячі м’ясні та рибні страви й фірмова "пікантна закуска".

Водночас "Київ" був не лише місцем для звичайної вечері. За спогадами одеситів, тут влаштовували весілля, випускні та інші сімейні свята. Деякі відвідувачі також згадували живу музику та денні обіди.

У 1975 році інтер’єр закладу потрапив до фільму "Повторне весілля" режисера Георгія Натансона. У картині можна побачити Одесу 1970-х років і різні міські локації. Зокрема, збереглися кадри з рестораном та його верандою.

На веранді ресторану "Київ". Кадр із фільму «Повторне весілля»

Згодом заклад перестав працювати у колишньому форматі. У 2010-х роках у будівлі розміщувалися інші заклади, зокрема кафе української кухні. На певному етапі приміщення також орендував банк.

У січні 2014 року у підвальному приміщенні будівлі сталася пожежа. На той час вона вже належала ТОВ "Київ", яке пов’язували з одеським бізнесменом Вадимом Чорним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав про ресторан "Море" в Одесі.