На карті світу може з’явитися нова держава: що відомо про неї

Цей регіон має значні запаси міді та золота

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На карті світу може з’явитися нова держава — Бугенвіль, автономний регіон Папуа-Нової Гвінеї в Океанії. Його жителі вже зробили крок до незалежності, але остаточне рішення ще попереду.

Шість років тому майже 98% учасників референдуму підтримали відокремлення регіону. Тепер питання майбутнього Бугенвіля переходить до парламенту, від рішення якого залежатиме подальша доля території, як написали в "tnlive.sk".

Референдум був, але остаточне слово за парламентом

У 2019 році 97,7% жителів Бугенвіля проголосували за незалежність від Папуа-Нової Гвінеї. Однак референдум мав консультативний характер, тому остаточне рішення має ухвалити парламент країни.

У серпні 2026 року результати голосування офіційно передали до парламенту. У жовтні влада Папуа-Нової Гвінеї та Бугенвіля мають визначити дату парламентського розгляду.

Бугенвіль може стати новою державою на карті світу. Фото: tnlive.sk

Бугенвіль роками бореться за незалежність

Регіон має власну культурну ідентичність, а його боротьба за самовизначення загострилася через суперечки навколо шахти Пангуна. У 1988 році там почалася громадянська війна, яка тривала майже десять років, а мирну угоду сторони уклали у 2001 році.

У регіону є ресурси, але й великі проблеми

Бугенвіль володіє значними запасами міді та золота, зокрема в районі шахти Пангуна. Водночас регіон має серйозні фінансові та інфраструктурні проблеми й потребує значно більших доходів для самостійного розвитку.

Тепер майбутнє Бугенвіля залежить від рішення парламенту Папуа-Нової Гвінеї. Якщо його підтримають, регіон зможе перейти до процесу створення незалежної держави.

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