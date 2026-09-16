Перед тяжкою зимою: українці чесно зізналися, чи запаслися водою, їжею та ліками

Більшість упевнена, що Росія не зможе влаштувати дефіцит в Україні

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Частина українців зберігають удома резерв води, продуктів та ліків. Причиною цього є удари РФ по складах, через які в деяких супермаркетах зникають окремі групи товарів, а також підготовка до потенційно складної зими.

При цьому українці найчастіше запасаються мінімумом продуктів. Про це свідчить опитування "Телеграфа": "Чи тримаєте ви запас води, продуктів, ліків?"

Крім того, читачі видання зазначили, що частіше додатково накопичують воду, а харчові продукти та ліки йдуть на другий план через високу вартість. Додамо, що більшість українців упевнені, що в магазинах завжди буде, що купити, попри обстріли з боку РФ, а тому треба збирати лише один ресурс — гроші.

"Потрібні запаси грошей, все інше буде"

"Води, так"

"Не тримаємо"

"Воду для побутових потреб, а продукти ні"

"На два-три місяці запасів вистачить"

"Запаслася як Плюшкін: крупи, ліки, борошно, олія, у разі потреби, картопля, консервація на 2 роки, ще б палива літрів 300–500 (не потягнемо), і було б норм. Можна і в магазин не ходити"

"Як би ще було за що"

"Повно в магазинах всього"

"Ні. Все буде"

"Ні"

"Мінімальний"

"Ні"

"Необхідні медикаменти обов’язково потрібно мати в домашній аптечці. А великі запаси ліків та продуктів для чого? Щоб потім викидати? А цей ажіотаж у магазинах — це маркетингові хитрощі"

"Все є у магазинах"

"Ні й не потрібно робити паніки"

"Міль плодити?"

"Це для слабаків"

"Води, решта все псується"

"Так, тримаємо"

"Так, на п’ять років"

"Обов’язково, ми живемо в Херсоні й тут інакше не можна, маркети розбивають, завозити щось більшість постачальників бояться, а піти за покупками під дронами — це ще той квест..."

"Пишуть, щоб запаслися ліками на 8-12 місяців. А хто знає, на що може захворіти людина протягом цього часу?"

"Вода завжди в запасі... 20 літрів"

"Так, в аптеці все є, тільки пенсіонерам найгірше жити, бо з такою пенсією не купиш"

"Це ж не 33-й рік, і не 47-й. Усе є і буде в магазинах. Урожай в Україні цього року хороший на всі зернові, цибулю, картоплю тощо. А якщо українці роблять ажіотаж, то собі на шкоду: бізнесмени ціни піднімуть до неба"

"Ні. У магазинах все є"

"Запаси тільки того, що виростили на городі, консервація. Але ми так робимо здавна. А решту купуватимемо в магазинах у міру використання. Ліки поки що отримую за програмою "Доступні ліки". Якось так. Все можна пережити, аби закінчилася війна"

"Де брати гроші, щоб робити запаси ліків, води та їжі?"

Нагадаємо, українці готуються до зими, яка може бути найважчою через російські удари по об’єктах енергетики та складах, у тому числі з продовольством. Багато хто робить запас продуктів, проте деякі покупки можуть виявитися марною тратою грошей.