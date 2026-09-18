То негоже: яка помилка на кладовищі може накликати біду

Священики розповіли, що робити

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При встановленні нового пам’ятнику на цвинтарі хрест не варто викидати на смітник. Його зазвичай кладуть у могилу під встановлений монумент.

Про це розповів архімандрит Владислав, настоятель Собору архістратига Михайла та архангела Гавриїла. Він зазначив, що можна викопати яму поруч із могилою та сховати хрест там, бо "кожен хрест був призначений до певної могили".

Щодо хрестів, які люди за незнанням викинули поруч із цвинтарем, то настоятель порекомендував знайти місце на території цвинтаря для їхнього подальшого заховання, адже всі вони були освячені під час поховання померлих.

Це найкращий варіант, щоб не накликати біди. Архімандрит Владислав, настоятель Собору архістратига Михайла та архангела Гавриїла

Священник Православної церкви України Олексій Філюк рекомендує покласти старий хрест у середину пам’ятника. Ще один варіант — поставте хрестик на покинуту могилу, де його немає, щоб люди знали, що там поховання. Викидати хрест під паркан або в контейнер для сміття — це негоже.

На жаль, через російську агресію цвинтарі в Україні розширюються. Через це подекуди виникають проблеми зі старими хрестами та табличками — їх іноді викидають абикуди. Наприклад, таке відбувалося у Волинській та Хмельницькій областях.

Дерев’яні хрести викинули біля лісу

Старі хрести склали біля цвинтаря

Раніше повідомлялося, що могили на Хмельниччині викликали суперечки в мережі. Вся справа в картинах на монументах.