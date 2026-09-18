Так негоже: какая ошибка на кладбище может навлечь беду

Священники рассказали, что делать

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При установке нового памятника на кладбище крест не стоит выбрасывать в мусорку. Его обычно кладут в могилу под установленный монумент.

Об этом рассказал архимандрит Владислав, настоятель Собора архистратига Михаила и архангела Гавриила. Он отметил, что можно выкопать яму рядом с могилой и спрятать крест там, потому что "каждый крест был назначен к определенной могиле".

Что касается крестов, которые люди по не знанию выбросили рядом с кладбищем, то настоятель порекомендовал найти место на территории кладбища для их дальнейшего захоронения, ведь все они были освящены во время погребения умерших.

Это самый лучший вариант, чтобы не навлечь беды. Архимандрит Владислав, настоятель Собора архистратига Михаила и архангела Гавриила

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк рекомендует положить старый крест в середину памятника. Еще один вариант — поставьте крестик на заброшенную могилу, где его нет, чтобы люди знали, что там захоронение. Выбрасывать крест под забор или в мусорный контейнер — это негоже.

К сожаление, из-за российской агрессии кладбища в Украине расширяются. Из-за этого кое-где возникают проблемы со старыми крестами и табличками — их иногда выбрасывают куда попало. К примеру, подобное происходило в Волынской и Хмельницкой областях.

Деревянные кресты выбросили возле кладбища

Старые кресты сложили возле леса

Ранее сообщалось, что могилы в Хмельницкой области вызвали споры в сети. Все дело в картинах на монументах.