Дітей може звабити ця "шовковиця": чим небезпечна отруйна рослина, яка росте у дворах (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Отруйна рослина поширюється як інвазивний бур’ян
У Дніпрі уважні громадяни помітили небезпечну рослину. Йдеться про лаконос (лат. Phytolacca, також відомий як фітолакка).
Це багаторічна трав’яниста рослина сімейств Фітолаккових з великим листям і соковитими темно-фіолетовими ягодами, зібраними в кисті (зовні схожі на ожину або шовковицю). Рослина вважається отруйною, а тому батькам слід проявити пильність. Додамо, що знахідку знайшли в Індустріальному районі міста.
У садах та на городах найчастіше зустрічається лаконос американський. В Україні також поширений лаконос ягідний. Саме його виявили в обласному центрі.
Шкідливість та небезпека рослини
Головна небезпека лаконоса — висока токсичність всіх його частин (коренів, стебел, листя й особливо незрілих ягід) через вміст алкалоїдів (фітолакцин) та сапонінів.
- Небезпека отруєння: Вживання ягід або необроблених частин рослини викликає важке отруєння. Симптоми: сильна нудота, блювання, пронос, запаморочення, судоми, порушення роботи серця та ядуха.
- Роздратування шкіри: Сік рослини при попаданні на шкіру може спричинити дерматит, алергічну реакцію або хімічний опік.
- Агресивне розростання: На ділянці лаконос швидко дичає, глибоко укорінюється та важко виводиться, пригнічуючи сусідні культури. Через отруйність із ним потрібно працювати з великою обережністю.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що неправильне укриття рослин на зиму може не захистити їх від морозів, а навпаки серйозно нашкодити. Однією з найпоширеніших помилок є використання матеріалів, які не пропускають повітря і створюють усередині укриття надмірну вологу.