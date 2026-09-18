Дітей може звабити ця "шовковиця": чим небезпечна отруйна рослина, яка росте у дворах (фото)

Отруйна рослина поширюється як інвазивний бур’ян

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У Дніпрі уважні громадяни помітили небезпечну рослину. Йдеться про лаконос (лат. Phytolacca, також відомий як фітолакка).

Це багаторічна трав’яниста рослина сімейств Фітолаккових з великим листям і соковитими темно-фіолетовими ягодами, зібраними в кисті (зовні схожі на ожину або шовковицю). Рослина вважається отруйною, а тому батькам слід проявити пильність. Додамо, що знахідку знайшли в Індустріальному районі міста.

У садах та на городах найчастіше зустрічається лаконос американський. В Україні також поширений лаконос ягідний. Саме його виявили в обласному центрі.

Лаконос у Дніпрі/Фото: t.me/dniprooblcentr

Лаконос у Дніпрі/Фото: t.me/dniprooblcentr

Шкідливість та небезпека рослини

Головна небезпека лаконоса — висока токсичність всіх його частин (коренів, стебел, листя й особливо незрілих ягід) через вміст алкалоїдів (фітолакцин) та сапонінів.

Небезпека отруєння: Вживання ягід або необроблених частин рослини викликає важке отруєння. Симптоми: сильна нудота, блювання, пронос, запаморочення, судоми, порушення роботи серця та ядуха.

Вживання ягід або необроблених частин рослини викликає важке отруєння. Симптоми: сильна нудота, блювання, пронос, запаморочення, судоми, порушення роботи серця та ядуха. Роздратування шкіри: Сік рослини при попаданні на шкіру може спричинити дерматит, алергічну реакцію або хімічний опік.

Сік рослини при попаданні на шкіру може спричинити дерматит, алергічну реакцію або хімічний опік. Агресивне розростання: На ділянці лаконос швидко дичає, глибоко укорінюється та важко виводиться, пригнічуючи сусідні культури. Через отруйність із ним потрібно працювати з великою обережністю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що неправильне укриття рослин на зиму може не захистити їх від морозів, а навпаки серйозно нашкодити. Однією з найпоширеніших помилок є використання матеріалів, які не пропускають повітря і створюють усередині укриття надмірну вологу.