Знайшли в обмілілому Дністрі: що відомо про загадковий артефакт, якому понад 100 років

Що може означати кам’яний стовбець

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Через екстремальне маловоддя Дністер сильно обмілів. На значних за площею мілинах активно розвивається водна рослинність, а на відкритих ділянках прибережної частини русла стали доступними для огляду артефакти, які раніше перебували під водою.

Про це повідомили працівники НПП "Дністровський каньйон" у Facebook.

Серед знахідок — тесаний кам’яний стовбець із циліндричною верхівкою та викарбуваним номером 147. Його витягли з річки та встановили як елемент проєктованої еколого-освітньої стежки.

Краєзнавець Володимир Добрянський вважає, що це може бути один із навігаційних стовбців часів Австро-Угорської імперії.

За його словами, такими стовбцями свого часу маркували берег Дністра, коли річка виконувала роль важливої транспортної артерії.

Якщо припущення краєзнавця підтвердиться, кам’яному стовбцю може бути понад сто років.

Дністер. Фото: НПП "Дністровський каньйон"/Facebook

Виявалений навігаційний стовпець. Фото: НПП "Дністровський каньйон"/Facebook

Біля стовпця встановленого на еколого-освітній стежці. Фото: НПП "Дністровський каньйон"/Facebook

Скупчення качок на Дністрі. Фото: НПП "Дністровський каньйон"/Facebook

Ранковий краєвид на Дністер у гирлі р. Стрипа. Фото: НПП "Дністровський каньйон"/Facebook

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що влітку 2026 року Європі спостерігаєлося рекордне обміління кількох найбільших річок через тривалу спеку та посуху — історично низькі рівні фіксували на Рейні та Дунаї в багатьох ділянках. Не стала виключенням і Україна — Дністер обмілів настільки, що з води проступали старі кістки, а в Молдові, яка нижче за течією, оголошували режим надзвичайної ситуації.