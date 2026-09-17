Забудьте про магазинні спреї: чим натерти дзеркало у ванній, щоб воно блищало та не запотівало тижнями

Дізнайтесь, як насправді потрібно протирати дзеркало

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Ідеально чисте дзеркало без каламутних плям і смуг — рідкість у побуті. Часто спроби швидко протерти поверхню покупним спреєм для скла призводять до того, що бруд просто розмазується по поверхні.

Експерти видання Tom’s Guide поділилися перевіреною методикою, яка допомагає повернути дзеркалу бездоганний вигляд та захистити його від пари після гарячого душу.

Чому з’являються розводи?

Головна помилка під час очищення дзеркал — наносити мийний засіб поверх засохлих крапель зубної пасти, косметики чи мильної піни. Волога ганчірка розчиняє ці речовини й розподіляє їх по всій площі скла. Друга причина — звичні кругові рухи під час протирання, через які дрібні частки пилу знову осідають на поліровану поверхню.

Як вимити дзеркало до блиску — покрокова інструкція

Перш ніж мити все дзеркало повністю, змочіть ватний диск медичним спиртом і акуратно промокніть застарілі краплі пасти чи косметики. Спирт миттєво розчинить бруд без сильного тертя. Змішайте у пульверизаторі рівні пропорції звичайної води та білого оцту. Ця суміш добре розщеплює мінеральний наліт і не залишає липкого шару. Розпиліть розчин на скло й протирайте його сухою серветкою з мікрофібри чітко рухами "з боку в бік" (зигзагом). Починайте з верхнього кута й спускайтеся вниз. Нанесіть на суху мікрофібру одну краплю звичайного засобу для миття посуду й ретельно відполіруйте поверхню. Найтонша непомітна плівка створить поверхневий натяг, і конденсаційна пара не осідатиме на склі протягом кількох тижнів.

Фото: Pexels

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