Провалити алкотест можна без вживання алкоголю: і це можна довести в суді

Суд виправдав водія, якого звинувачували у п'яному водінні

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На Львівщині суд закрив справу водія вантажівки, якого поліція звинувачувала у кермуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік запевняв, що алкогольних напоїв не вживав, але перед виїздом випив три склянки кефіру, який певний час стояв не в холодильнику.

"Телеграф" розповість, через що ще можна провалити тест на поліцейському драгері. Варто зауважити, що це прилад може показати сп'яніння через широкий спектр підстав.

Що постановив суд?

Радехівський районний суд Львівської області закрив справу проти далекобійника, якого поліція звинувачувала у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік пояснював, що алкоголю не вживав, а позитивний результат тесту міг бути через кефір, який він випив перед поїздкою. Захист також звернув увагу на процедуру медичного огляду та показники приладу. Зокрема, зазначав, що результат перебував біля межі похибки аналізатора, а характерних зовнішніх ознак алкогольного сп’яніння у чоловіка під час огляду не зафіксували.

Зрештою суддя зробив висновок, що наявні докази не підтверджують належним чином вину водія. Провадження закрили через відсутність події та складу адміністративного правопорушення.

Через що ще можна провалити перевірку на драгері?

Окрім алкогольних напоїв, алкотестер може показати позитивний результат, який може перевищувати допустимі в Україні 0,2 проміле, через вживання певних продуктів, ліків, медичні стани або навіть через порушення процедури тестування. Це зумовлено тим, що прилад реагує на пари спирту або схожі хімічні сполуки (наприклад, ацетон), що опиняються в повітрі, яке видихає водій.

Специфічні продукти та напої

Деякі продукти містять мікродози алкоголю. Це може бути зумовлено як природним бродінням, так і особливостями рецептури.

Квас та безалкогольне пиво: Ці напої можуть дати від 0,1 до 0,4 проміле відразу після вживання.

Ці напої можуть дати від 0,1 до 0,4 проміле відразу після вживання. Кисломолочні продукти: Кефір, ряжанка, кумис або йогурти інколи показують до 0,2–0,3 проміле.

Кефір, ряжанка, кумис або йогурти інколи показують до 0,2–0,3 проміле. Кондитерські вироби: Цукерки з лікером/коньяком, випічка (наприклад, "ромова бабка") або торти, в яких коржі просочували алкоголем, можуть показати до 0,3 проміле.

Цукерки з лікером/коньяком, випічка (наприклад, "ромова бабка") або торти, в яких коржі просочували алкоголем, можуть показати до 0,3 проміле. Перестиглі фрукти: Банани, апельсини чи виноград, в яких уже почався природний процес бродіння.

Банани, апельсини чи виноград, в яких уже почався природний процес бродіння. Жувальні гумки та м'ятні льодяники: Деякі з них містять цукрозамінники (наприклад, сорбітол), які під час хімічної реакції в застарілих напівпровідникових сенсорах можуть розпізнаватися як спирт.

Квас може містити певну кількість алкоголю

Лікарські та гігієнічні засоби

Спиртові настоянки: Валеріана, корвалол, пустирник, краплі Гриппоцитрон тощо містять чистий етанол.

Валеріана, корвалол, пустирник, краплі Гриппоцитрон тощо містять чистий етанол. Освіжувачі або ополіскувачі рота: Багато засобів для полоскання містять до 20-25% спирту. Якщо скористатися ними прямо перед тестом, алкотестер покаже високий вміст алкоголю.

Багато засобів для полоскання містять до 20-25% спирту. Якщо скористатися ними прямо перед тестом, алкотестер покаже високий вміст алкоголю. Спреї від болю в горлі та інгалятори: Інгалятори проти астми (з альбутеролом) або аптечні спреї для горла часто залишають в ротовій порожнині речовини, які драгер може сприймати як етанол.

Деякі ліки містять алкоголь

Медичні стани

Цукровий діабет або дієти: При діабеті або під час жорсткої низьковуглеводної дієти в організмі утворюється велика кількість ацетону. Деякі типи алкотестерів плутають молекули ацетону з молекулами етанолу.

При діабеті або під час жорсткої низьковуглеводної дієти в організмі утворюється велика кількість ацетону. Деякі типи алкотестерів плутають молекули ацетону з молекулами етанолу. Захворювання ШКТ: Шлунково-кишковий рефлюкс, печія або виразка призводять до того, що гази зі шлунка, де їжа може природно ферментуватися, підіймаються до стравоходу і потрапляють в повітря при видиху.

Помилки приладу та порушення процедури

Використання антисептика поліцейським: Якщо правоохоронець обробив руки спиртовим антисептиком безпосередньо перед тим, як міняти мундштук в драгері, пари спирту з його рук можуть потрапити в систему.

Якщо правоохоронець обробив руки спиртовим антисептиком безпосередньо перед тим, як міняти мундштук в драгері, пари спирту з його рук можуть потрапити в систему. Робота з хімікатами: Якщо ви незадовго до поїздки фарбували щось, працювали з розчинниками, лаками або бензином, їхні пари на деякий час залишаються в легенях і можуть збити прилад з пантелику.

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