"Це приниження": зрив засідання в Раді через Буковель обурив нардепів

Дискомунікація між вищими гілками влади в країні викликає запитання

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Година запитань до Уряду у Верховній Раді, яка була запланована на п'ятницю, 18 вересня, була скасована за лічені хвилини до початку. Все через те, що частина Кабінету міністрів поїхала в Буковель на "Карпатський саміт", а багатьох нардепів навіть не попередили про це.

"Телеграф" запитав у народних обранців, що вони думають про таку дискомунікацію між Кабміном та Верховною Радою. Парламентарі висловили різні думки, а дехто навіть звинуватив уряд у зневазі.

Питання до організації роботи Уряду?

Народний депутат з депутатської фракції "Слуга народу, член Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда вважає, що такі події свідчать про відсутність організованості в Кабміні. Також він наголосив на неприпустимості скасування запланованих Регламентом заходів в останні хвилини.

"Треба питати у депутатів, когось запрошували. Були запрошення за окремою програмою там бути присутніми, але ж неможливо всю Верховну Раду на будь-який форум чи конференцію запросити. Але ж питання не в цьому. Питання в тому, що, якщо ви запланували годину запитань до уряду, то ви маєте її провести. Наприклад, приїде уряд на 10:00, годину попрацює, сядуть в авто і поїдуть. Але не може бути так, що депутати збираються, а ви за дві хвилини до початку засідання говорите, що уряду не буде", — сказав Дунда.

На думку нардепа, це характеризує сам уряд та його підходи до роботи. А також демонструє ставлення до парламентарів.

"Це говорить в першу чергу про уряд. Що уряд, якщо він не може розпланувати свою діяльність, зустріч з парламентом, і в нього немає на порядку денному розуміння організації цих процесів, то як він може керувати країною під час війни? Якщо він не може собою керувати?Це не про депутатів, не про відношення до Верховної Ради, це показує в ганебному стані уряд і керівництво уряду, який не здатен організувати свою роботу", — зазначив Дунда.

Він наголосив, що це свідчить про організованість посадовців Кабміну. Це особливо непокоїть під час сьогоденних викликів, які стоять перед Україною.

"Це питання до уряду. Це ж питання, чому це сталося. Уряд же міг би вчора попередити, сказати, що не будемо проводити, давайте перенесемо на якусь іншу дату. Але вони не здатні це зробити з якихось причин. Якщо ви не здатні це зробити, то як ви можете керувати обороною, як ви можете керувати урядом? Як ви можете планувати свою діяльність на місяць вперед, якщо ви не можете планувати діяльність на день вперед? Якщо вони не можуть це організувати, то як ми їм доручили, щоб вони керували країною в настільки складний час?" — наголосив Дунда.

Також нардеп прокоментував інформацію, що частину депутатів запросили на форум, а частину — ні. За його словами, це не є великою проблемою.

"Когось запрошували, якісь депутати планували, як це зробити. Це ж не питання, кого запросили, не запросили. Не може так бути, що весь парламент може бути на форумі-конференції. Це так не працює. Я жодних прикладів в нашій історії, в парламентській історії, в європейській історії, я не знаю таких прикладів. І це не є проблема. Так само, як на конгрес місцевих рад з президентом не всі ж депутати приїдуть. Тут питання потрібно ставити з іншого боку. Питання, а як це уряд не може сам себе організувати?" — підкреслив Дунда.

Олег Дунда

Винні самі депутати?

Народний депутат з депутатської фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський запевнив, що всіх депутатів попередили про відміну години запитань до Уряду. І він не розуміє причину обурення деяких колег.

"Всім депутатам вчора повідомили про те, що сьогоднішня година запитань для уряду скасовується через участь половини, скажімо так, Кабміну у заходах. Там великий форум — 500 іноземних компаній, тобто пошук інвесторів, пошук грошей тощо. Те, яким чином кожен із депутатів слідкує за службовою інформацією, яка надається, я не можу коментувати. Тобто є люди, які, як я, щосекундно дивляться чати, а є ті, хто роблять це значно менш часто — раз на кілька годин. Зараз ніхто нікому не телефонує, як це було 10 років тому. Усі фракції були повідомлені. Ну, безперечно, хтось дізнався, коли вже прийшов у Раду, ну, нічого я не можу сказати. Прямо зараз при вас перевірю. Ще 9:00 не було вечора, коли вже було повідомлено. Я бачив там деяких депутатів з чату — справді там певна кількість прийшла. Що я що можу казати? Це не найгірше, що могло статися, там не розважальний захід", — пояснив Бужанський.

Максим Бужанський

Нардепів принизили?

Водночас народний депутат з фракції "Європейська солідарність", член Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Володимир В'ятрович запевнив, що опозицію в парламенті про скасування години запитань до Уряду не попередили. До того ж він зазначив, що бачив в будівлі парламенту двох міністрів.

"Жодних повідомлень про те, що сьогодні можливо не буде засідання, я не отримував. Вперше я про це дізнався від охоронця, який був дуже здивований, побачивши мене. Більше того, він заявив про те, що їх попередили лише вчора ввечері. Це раз. Два, я бачив кількох представників партії "Слуга народу", яких теж не попередили. Три, я бачив двох міністрів Безгіна і Бутенка, які теж прийшли в Раду, бувши впевнені, очевидно, що засідання таки відбудеться. Бутенко власне мав сьогодні доповідати, і до нього мали бути запитання. Тому не знаю, в чому причина такої дискомунікації, чи це так було задумано, чи хтось зробив якісь помилки, але в будь-якому випадку це було дуже неправильно. Навіть якби попередили, вважаю, це все одно було б неправильно, зважаючи на те, що зараз відбувається. Наскільки насправді потрібна наша робота парламенту, але ще й відсутність будь-яких попереджень, це просто ще і до того всього додалося, по суті, приниження", — зазначив В'ятрович.

Володимир В'ятрович

Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність", голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що така поведінка урядовців обурює нардепів. Оскільки про скасування ніхто не попередив.

"Ось так нас сьогодні зустрічають у парламенті. Двері до Верховної Ради сьогодні зачинені. Зачинені, попри те, що була запланована година запитань до уряду. Відповідно до закону, відповідно до норм регламенту з опрацьованим порядком денним", — сказала вона.

За словами нардепки, сьогодні в парламенті мали говорити про освіту, яка потерпає від російських атак і проблеми якої потрібно нагально вирішувати. Проте цього не сталось.

"Але хтось серед "Слуг народу", керівництва "Слуг народу", вирішив, що необов'язково проводити засідання Верховної Ради України. Більше того, необов'язково повідомляти нікого з депутатів про те, що сьогодні засідання не відбудеться. І провести засідання погоджувальної ради о 10:00 ранку повідомивши, де-факто, лідерів, очільників фракцій про те, що хтось придумав відмінити засідання, бо чому? Тому що частина міністрів, урядовців поїхали, напевно, не знали, що буде година запитань до уряду, до Буковеля. Такого неподобства, такого порушення закону, такого знищення державних інституцій я просто не пригадую за всі часи незалежності", — зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Вона наголосила, що опозиція буде звертатися до спікера Руслана Стефанчука, та прем'єр-міністра Сергія Корецького, оскільки вважає, що це порушення ними законодавчих норм та зловживання повноваженнями. А також вихід "за норми припустимого".

"І я вважаю, що під час війни така ганьба дискредитує і парламент, і уряд, і взагалі всі державні інституції України. І очевидно, я розумію, яке може бути обурення людей на такі незрозумілі дії парламентарів, незрозумілі дії урядовців. Разом з тим, величезна кількість депутатів прийшла на роботу, прийшла для того, щоб, опрацьовувати проблеми, які хвилюють суспільство, але їм не дали цього зробити", — підкреслила нардепка.

Іванна Климпуш-Цинцадзе

Співголова депутатської фракції "Європейська солідарність", член Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко наголосила, що подібних випадків не пам'ятає. За її словами, це ганебна поведінка керівництва Уряду та парламенту.

"На моїй памʼяті таке вперше. Мої колеги депутати "Європейської Солідарності" прийшли на засідання ВР, сьогодні пленарний тиждень, година запитань до уряду, яку ми так важко повертали після дворічної перерви. Сьогодні мав звітувати новий міністр освіти, до якого купа питань і щодо функціонування системи освіти в умовах постійних атак, популістської програми обовʼязкового безкоштовного харчування для всіх школярів (а не лише тих дітей, які дійсно потребують підтримки), злиденного стану вчителів, яким не додали навіть 4 тис. грн, не те що 4 тис. обіцяних євро", — зазначила вона.

Вона наголосила, що депутати прийшли в ВР і, як то кажуть, поцілували двері. Охоронець повідомив, що парламент зачинено, а "слуги" поїхали на "Карпатський форум", тому хтось вирішив просто скасувати пленарне засідання. Не повідомивши ані фракції, ані керівництво фракцій, без погоджувальної ради.

"Це не просто свавілля і перевищення службових повноважень з боку керівництва ВР, це розвал державних інституцій. Страшно, хто керує країною і до якої деградації довели всі інститути влади", — наголосила Геращенко.

Ірина Геращенко

Раніше "Телеграф" розповідав, що Верховна Рада не підтримала запит групи нардепів до президента України Володимира Зеленського щодо позбавлення Потапа почесного звання "Заслужений артист України".