Провалить алкотест можно без употребления алкоголя: и это можно доказать в суде

Суд оправдал водителя, обвиняемого в пьяном вождении

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Во Львовской области суд закрыл дело водителя грузовика, которого полиция обвиняла в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина уверял, что алкогольные напитки не употреблял, но перед выездом выпил три стакана кефира, который некоторое время стоял не в холодильнике.

"Телеграф" расскажет, из-за чего еще можно провалить тест на полицейском драгере. Следует отметить, что этот прибор может показать опьянение из-за широкого спектра причин.

Что постановил суд?

Радеховский районный суд Львовской области закрыл дело против дальнобойщика, которого полиция обвиняла в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина объяснял, что алкоголь не употреблял, а положительный результат теста мог быть из-за кефира, который он выпил перед поездкой. Защита также обратила внимание на процедуру медицинского осмотра и показатели прибора. В частности, отмечалось, что результат находился в погрешности анализатора, а характерных внешних признаков алкогольного опьянения у мужчины во время осмотра не зафиксировали.

В итоге судья заключил, что имеющиеся доказательства не подтверждают должным образом вину водителя. Производство закрыли из-за отсутствия происшествия и состава административного правонарушения.

Из-за чего еще можно провалить проверку на драгере?

Кроме алкогольных напитков, алкотестер может показать положительный результат, который может превышать допустимые в Украине 0,2 промилле, из-за употребления определенных продуктов, лекарств, медицинских состояний или даже из-за нарушения процедуры тестирования. Это обусловлено тем, что прибор реагирует на пары спирта или подобные химические соединения (например, ацетон), которые оказываются в выдыхаемом водителем воздухе.

Специфические продукты и напитки

Некоторые продукты содержат микродозы алкоголя. Это может быть обусловлено как естественным брожением, так и особенностями рецептуры.

Квас и безалкогольное пиво: Эти напитки могут дать от 0,1 до 0,4 промилле сразу после употребления.

Эти напитки могут дать от 0,1 до 0,4 промилле сразу после употребления. Кисломолочные продукты: Кефир, ряженка, кумыс или йогурты иногда показывают до 0,2-0,3 промилле.

Кефир, ряженка, кумыс или йогурты иногда показывают до 0,2-0,3 промилле. Кондитерские изделия: Конфеты с ликером/коньяком, выпечка (например, "ромовая бабка") или торты, в которых коржи пропитывали алкоголем, могут показать до 0,3 промилле.

Конфеты с ликером/коньяком, выпечка (например, "ромовая бабка") или торты, в которых коржи пропитывали алкоголем, могут показать до 0,3 промилле. Перезрелые фрукты: Бананы, апельсины или виноград, в которых уже начался естественный процесс брожения.

Бананы, апельсины или виноград, в которых уже начался естественный процесс брожения. Жевательные резинки и мятные леденцы Некоторые из них содержат сахарозаменители (например, сорбитол), которые во время химической реакции в устаревших полупроводниковых сенсорах могут распознаваться как спирт.

Квас может содержать некоторое количество алкоголя

Лекарственные и гигиенические средства

Спиртовые настойки: Валериана, корвалол, пустырник, капли Гриппоцитрон и т.п. содержат чистый этанол.

Валериана, корвалол, пустырник, капли Гриппоцитрон и т.п. содержат чистый этанол. Освежители или ополаскиватели рта Многие средства для полоскания содержат до 20-25% спирта. Если пользоваться ими прямо перед тестом, алкотестер покажет высокое содержание алкоголя.

Многие средства для полоскания содержат до 20-25% спирта. Если пользоваться ими прямо перед тестом, алкотестер покажет высокое содержание алкоголя. Спреи от боли в горле и ингаляторы: Ингаляторы против астмы (с альбутеролом) или аптечные спреи для горла часто оставляют в полости рта вещества, которые драгер может воспринимать как этанол.

Некоторые лекарства содержат алкоголь

Медицинские состояния

Сахарный диабет или диеты При диабете или во время жесткой низкоуглеводной диеты в организме образуется большое количество ацетона. Некоторые типы алкотестеров путают молекулы ацетона с молекулами этанола.

При диабете или во время жесткой низкоуглеводной диеты в организме образуется большое количество ацетона. Некоторые типы алкотестеров путают молекулы ацетона с молекулами этанола. заболевания ЖКТ: Желудочно-кишечный рефлюкс, изжога или язва приводят к тому, что газы из желудка, где пища может естественно ферментироваться, поднимаются к пищеводу и попадают в воздух при выдохе.

Ошибки прибора и нарушение процедуры

Использование антисептика полицейским: Если правоохранитель обработал руки спиртовым антисептиком непосредственно перед тем, как менять мундштук в драгере, пары спирта с его рук могут попасть в систему.

Если правоохранитель обработал руки спиртовым антисептиком непосредственно перед тем, как менять мундштук в драгере, пары спирта с его рук могут попасть в систему. Работа с химикатами: Если вы незадолго до поездки красили что-то, работали с растворителями, лаками или бензином, их пары на время остаются в легких и могут сбить прибор с толку.

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