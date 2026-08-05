Не тільки Київ: в яких районах можуть бути перебої з продуктами через удар по складах

Де зосереджено найбільше магазинів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Після російського ракетного удару по головному логістичному центру мережі NOVUS компанія заявила про повну зупинку роботи об'єкта. Попри те, що команда вже працює над перерозподілом товарних запасів, саме цей склад забезпечував постачання продукції до значної частини магазинів, тому в окремих регіонах не виключені перебої з асортиментом.

"Телеграф" розповість, які міста потенційно можуть першими відчути наслідки зупинки головного розподільчого центру та що про ситуацію заявляє сама компанія.

Другий удар по "серцю" мережі

У NOVUS заявили, що це вже другий удар по головному логістичному центру компанії, який забезпечує розподіл продукції між магазинами мережі.

"Сьогодні логістичний центр мережі супермаркетів NOVUS зазнав кількох прямих ракетних влучань. Незважаючи на масштабні руйнування та повну зупинку роботи об'єкта, серед співробітників компанії та наших партнерів загиблих немає – під час повітряної тривоги команда перебувала в укритті", — йдеться в офіційній заяві NOVUS.

У компанії зазначили, що наразі на місці триває ліквідація наслідків атаки та пожежі, а масштаби руйнувань ще оцінюють.

Наслідки удару по головному логістичному центру мережі NOVUS. Фото: ДСНС Києва

Де можуть виникнути труднощі

Зупинка головного розподільчого центру не означає автоматичної відсутності товарів у магазинах. Водночас саме через цей об'єкт проходили поставки для значної частини мережі, тому в окремих регіонах можливі затримки з поповненням асортименту.

Найбільша концентрація супермаркетів припадає на Київ та Київську область. Окремі магазини також працюють у Рівному, Тернополі та Миколаєві.

Розташування магазинів NOVUS

Саме столичний регіон, де зосереджена найбільша кількість торгових точок мережі, потенційно може найсильніше відчути наслідки перебоїв із логістикою. Якщо відновлення роботи розподільчого центру або переналаштування ланцюгів постачання затягнеться, у магазинах можуть тимчасово виникати затримки з доставкою окремих категорій товарів або швидше спорожнювати полиці. Водночас наразі компанія не повідомляла про дефіцит продукції чи закриття магазинів.

Найбільша концентрація супермаркетів припадає на Київ та Київську область

Що кажуть у компанії

У NOVUS запевняють, що вже працюють над тим, аби покупці не відчули наслідків атаки.

"Для NOVUS, як компанії, що забезпечує людей продуктами харчування та товарами першої необхідності, сьогодні головне – зберегти безперервність роботи. Команда вже працює над перерозподілом товарних запасів, щоб магазини й надалі були забезпечені всім необхідним. Ми робимо все можливе, аби наші покупці не відчули наслідків цієї атаки", — наголосили у компанії.

Наслідки атаки. Фото: NOVUS/Facebook

Також мережа подякувала рятувальникам ДСНС за ліквідацію наслідків обстрілу та висловила співчуття родинам загиблих і постраждалих внаслідок масованої російської атаки.

Раніше "Телеграф" розповідав, які регіони можуть опинитися в зоні дії північнокорейських ракет.