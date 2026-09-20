Був політв'язнем Кремля та віддав життя за Україну: на війні загинув відомий громадський діяч

Пройшов тортури у РФ, але повернувся до бою

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На війні проти російського агресора пішов з життя український громадський та політичний діяч, співзасновник та начальник штабу УНА-УНСО, політвʼязень Кремля Микола Карпюк. Патріот загинув у бою з ворогом.

Про це у соцмережах повідомили член Координаційної Ради Руху опору капітуляції, співзасновник Національно-консервативного руху Юрій Гончаренко та народний депутат України 7-го і 8-го скликань Артур Палатний.

Гончаренко написав, що вони спілкувалися з Карпюком менше ніж місяць тому щодо деяких подробиць створення УНСО та будували плани на майбутнє.

"Втрата, яку неможливо виміряти чи описати словами. Людина, яка все життя присвятила Україні, яка ніколи не гналася за славою, грошима чи посадами. Людина, яка витримала катування в російській тюрмі. Яку викрали у 2014, бо розуміли його вагу для національного руху України. Жив і пішов один з найвеличніших воїнів! Пішов в бою, як жив все життя", – йдеться у публікації.

Микола Карпюк. Фото: Facebook

Своєю чергою, Палатний назвав Карпюка людиною незламної волі та справжнім патріотом України, який був його другом.

"Микола Андронович присвятив життя боротьбі за Україну. Пройшов революції, роки російського полону та тяжкі випробування, але залишився незламним. Навіть після 60 років він пішов воювати, захищати рідну землю. Бо для нього любов до України була не словами, а справою всього життя", – написав він.

Палатний подякував загиблому воїну за мужність і відданість нашій державі. "Невимовно боляче втрачати таких людей…Спочивай з миром. Світла пам’ять і вічна шана", – резюмував він.

Раніше ми розповідали про Михайла Жизневського, який був громадянином Білорусі, але співпрацював з УНА-УНСО та загинув на Євромайдані.