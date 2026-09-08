Хто насправді королева? Мережа вибухнула мемами й жартами про фігурантку справи НАБУ

"Муза" з "Карфагена" проти легенд української політики

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Єлизавета Івахненко, яку в матеріалах НАБУ називають "Музою", стала однією з фігуранток операції "Карфаген". За версією слідства, вона могла бути наближеною до співробітника Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви, якого у справі називають "Канцлером", та бути залученою до легалізації незаконних доходів.

"Телеграф" зібрав головне, що відомо про Івахненко, а також найцікавіші меми з мережі про те, кого українці після появи історії про "Музу" вважають справжньою королевою.

Що відомо про "Карфаген"

НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, забезпечувала "кришування" мережі шахрайських кол-центрів.

Одним із організаторів правоохоронці називають Сергія Кропиву. За матеріалами справи, слідство оцінює обсяг легалізованих активів та коштів у десятки мільйонів гривень.

У справі фігурують п'ятеро людей. Їм інкримінують, зокрема, створення злочинної організації та відмивання коштів.

Хто така Єлизавета Івахненко

24-річна Івахненко родом з Одеси. Вона навчалася в Національному університеті "Одеська юридична академія", а згодом стала аспіранткою цього закладу.

Єлизавета Івахненко

У 22 роки Івахненко, за даними університетських матеріалів, стала заступницею декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій.

У справі "Карфаген" її називають "Музою". За версією слідства, вона була близькою особою Кропиви та могла бути залучена до легалізації коштів злочинної організації.

7 вересня ВАКС взяв Івахненко під варту з альтернативою застави у 20 млн грн. Прокуратура просила визначити заставу у 50 млн грн.

Porsche, Loro Piana та нерухомість

Окрему увагу у справі привернули майно та спосіб життя Івахненко.

На оприлюднених записах сама "Муза" згадує Porsche, речі Loro Piana, годинники, сумки та хутряні вироби.

У відкритих джерелах також повідомлялося про Mercedes-Benz EQE 350 2023 року та нерухомість у Києві. Зокрема, йдеться про приміщення площею близько 152 кв. м у Печерському районі, ринкову вартість якого оцінювали приблизно у 16,8 млн грн.

Окремо згадується квартира в Одесі площею близько 65 кв. м, оформлена на матір Івахненко.

За версією слідства, частина активів могла бути придбана або легалізована за кошти злочинного походження.

Окрему увагу привернули й образи Івахненко під час судових засідань. На одному з них вона була в куртці Saint Laurent, вартість якої становить 2 600 євро. Наступного дня фігурантка з'явилася у піджаку українського ательє Stassia 12 вартістю 13,6 тис. грн.

Івахненко в куртці Saint Laurent

Івахненко у піджаку Stassia 12

Що є на записах НАБУ

Ключову роль у справі відіграють аудіозаписи розмов Кропиви з людьми з його оточення. Саме на них фігуранти використовують псевдоніми, зокрема "Канцлер" та "Муза".

Сергій Кропива

НАБУ також оприлюднило фрагменти розмов, у яких обговорюються гроші, майно та можливість видалення інформації із соцмереж через ризик обшуків.

Одна з фраз Кропиви після оприлюднення записів стала основою для численних жартів у мережі:

"Якщо ї*ати — то королеву, якщо красти — то мільйон".

Хто ж справжня "королева"?

Після появи історії про "Музу" український сегмент соцмереж швидко перетворив фразу про "королеву" на окремий мем. Користувачі згадали політикинь, які давно стали впізнаваними персонажами української маскультури.

Серед головних претенденток на звання справжньої "королеви" — Юлія Тимошенко та колишня перша леді Людмила Янукович.

Тимошенко у 2026 році сама опинилася у центрі уваги НАБУ: бюро та САП повідомили їй про підозру у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам в обмін на лояльне голосування.

Меми про королеву. Фото: baba_i_kit/telegram

Меми про королеву. Фото: selivannnova06/threads

Меми про королеву. Фото: barbiera.v/threads

Людмила Янукович — інша героїня українського політичного фольклору. Її виступ під час подій Помаранчевої революції про "наколоті апельсинки" а також фраза "Батя, я стараюсь" давно стали одними із відомих політичних мемів в Україні.

Меми про королеву. Фото: bogdanlaw1/threads

Меми про королеву. Фото: alexandra_9.9.9/threads

Раніше "Телеграф" розповідав, хто може стати новим генпрокурором України.