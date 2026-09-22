Не викидайте упаковки: ваше сміття можна перетворити у справжнє мистецтво

Матеріал для творчості буквально повсюду

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Дівчина показала своє захопливе оригінальне хобі — вона перетворює упаковки від продуктів, напоїв тощо на поштові марки для свого альбому. Вона робить їх за допомогою фігурного дирокола для скрапбукінгу (stamp puncher або postage stamp cutter).

Відео своїх робіт та процесу дівчина показує у соцмережі TikTok. Вона може створювати красу буквально з усього. Маленький пристрій вирізає з коробки чи іншої картонної та не тільки тари маленькі фрагменти у формі поштової марки. Виходять маленькі симпатичні "марки" з зубчастими краями, які дівчина вклеює в альбом.

Дирокол фігурний для прямокутних марок. Фото: prom.ua

В неї назбиралася вже ціла колекція. Для створення марок вона використовує упаковки від йогуртів та соків, пластівців та молока, паперові стаканчики.

Дівчина перетворює сміття на милі марки

На них є дуже милі картинки, які стають чарівними мініатюрами. Також на це в авторки йдуть старі листівки та журнали.

Вона створює окремі марки або цілі тематичні колажі. Це можуть бути маленькі цілісні зображення, або абстрактні фрагменти. В її альбомі є кольорові сторінки — наприклад, зелена, куди дівчина вклеює марки у цьому відтінку.

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