Розраховувала на райський відпочинок: чому поїздка українки до Мексики перетворилася на жах (відео)

Блогерку налякала місцева фауна та не лише

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Українка вирішила зʼїздити з Канади у Мексику на три місяці та одразу пожалкувала. Реальність кардинально відрізнялася від очікувань.

Про це Дарія Ведута розповіла в Instagram.

"Очікували сонця, моря і красивого життя, а отримали таргана, який перелякав мене до інфаркту, ящірку в спальні прямо над ліжком, кондиціонер, який помер у +30, і туалет, який треба було наповнювати водою вручну", – сказала вона.

Побутові проблеми та зламана техніка

За словами дівчини, на проблемах із кондиціонером та бачком, у який треба було самотужки наливати воду, примхи техніки не закінчилися. Труби забивалися кожні кілька днів, а пральна машина раптом почала ричати, трястися і гудіти, ніби в ній почався екзорцизм.

Пляж та загальне враження

Здавалося б, все це можна було б перетерпіти завдяки "сонцю, морю і красивому життю", але "пляж просто зник під смердючими водоростями", додала українка.

"Коротше, наш "мексиканський рай" дуже швидко перетворився на пекло", – резюмувала Дарія Ведута.

Блогерка не вказала, який саме населений пункт обрала для відпочинку. Але варто зазначити, що Мексика, зокрема Канкун та Рівʼєра Мая вважається напрямком преміумкласу, популярним в українських туристів.