Бідно, вітряно і холодно: українка розкрила правду про життя в країні ЄС біля океану

Безтурботне життя в Атлантики затьмарили побутові труднощі та несподівані витрати

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Португалія — європейська курортна країна, яка славиться своїм найдовшим океанським узбережжям, м’яким кліматом, пляжами, розвагами та багатьма іншими чинниками, які спонукають людей туди переїхати. Але чи так все чудово насправді?

На сторінці Kv__lav у соціальній мережі TikTok українка опублікувала відео, в якому поділилася своїми враженнями від життя в Португалії та порівняла свої очікування та реальність, яку отримала в результаті.

"Це я приїхала до сонячної Португалії жити біля океану своє найкраще європейське багате життя, ходити на шопінг і є морепродукти", — підписує дівчина перший кадр у своєму ролику, який символізує її очікування.

Але насправді, за її словами, у новій країні на неї чекав постійний холод, довга дорога до океану з пересадками, а також брак коштів.

"За фактом — на вулиці дубак, до океану їхати з трьома пересадками півтори години. Грошей вистачило лише заплатити за хату. З морепродуктів у мене лише тунець у баночці. На шопінгу купила судочки та туалетний папір", — зазначила українка.

У коментарях під роликом українці діляться своїм досвідом проживання у Португалії. Дехто акцентує, що для життя в цій країні потрібен чималий запас грошей. Інші ж зовсім не хочуть туди повертатися ні за яких умов.

"Підтверджую, все так і є ..."

"Якщо мати нормально грошей, то Португалія прекрасна"

"Ми цього року повернулися з Португалії до Молдови. Достатньо вже "погрілися"

Коментарі під роликом у ТікТок

У коментарях діляться опиом життя в Португалії.

У мережі українці висловлюються про життя у Португалії

Українка згадує своє життя у Португалії

Що відомо про Португалію

Це держава у Південно-Західній Європі, найзахідніша держава у континентальній Європі. Площа території – 92 225 км², приблизна кількість населення – 10 467 366 осіб. Столиця — Лісабон. Офіційні мови — португальська та мірандська. Грошова одиниця – євро.

Португалію омиває Атлантичний океан. І хоча вода тут помітно прохолодніша, ніж на популярних середземноморських курортах, зате узбережжя славиться своїми мальовничими скелями, довгими піщаними пляжами та чудовими краєвидами.

Португалія. Фото: Freepik

Крім того, океан у Португалії – це не просто частина пейзажу, а ціла культура. Тут на узбережжі працюють численні школи серфінгу, а деякі міста фактично живуть у ритмі хвиль.

Клімат у Португалії субтропічний середземноморський. Загалом зима тут м’яка, літо — помірно спекотне та сонячне.

Португалія. Фото: Freepik

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Українка чесно розповіла про життя у Швеції.