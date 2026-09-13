Ляп Путіна про ведмедів та косаток висміяли піснею — її вже прозвали шедевром (відео)

Комік не боїться називати Путіна прізвиськом, придуманим українськими футбольними фанатами

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У неділю, 13 вересня, російський та ізраїльський гуморист представив свою нову композицію "Пісенька про ведмедів (і косаток)". Ідейним натхненником для хіта став президент РФ Володимир Путін та його дивне виправдання війни проти України.

Відповідне відео Слєпаков опублікував на своєму YouTube-каналі. Пісня за кілька годин набрала десятки тисяч переглядів.

У пісні розповідається про конфлікт між білими ведмедями та косатками. Ведмеді приходять до Путіна за допомогою, і той оголошує так звану "СВО" (так у РФ називають війну в Україні), метою якої називається "дечелюстифікація косаток". Після 5 років війни до ведмедів починає доходити, що Путін, якого в композиції називають "х***о", втягнув їх "в якусь стрьомну тему", а завершується все прильотом ракети й загибеллю всіх ведмедів і косаток.

Увага на відео є ненормативна лексика.

У мережі нова пісня Слєпакова викликала фурор. Користувачі дякують Семену за антивоєнну позицію та гумор. Особливо їх порадував рядок про "мощі Святого Ведмедія".

"Це черговий шедевр. Браво!"

"Щоб не плакати, сміюся, слухаючи ваші пісні"

"У чому сила, брате? У мощах Святого Ведмедія"

"Крім приголомшливої пісні ще й приголомшлива пародія голосу"

"Несамовита історія"

"Мощі Святого Ведмедія. Талантище!"

"Дечелюстифікація. Це сильно"

Нагадаємо, Путін наприкінці серпня 2026 року навів приклад косаток, які нібито їдять ведмедів на Північному полюсі, щоб виправдати свою війну проти України. При цьому науково підтверджених випадків того, що косатки їдять білих ведмедів, у природі не існує.

Довідка: Семен Слєпаков — відомий гуморист, музикант та автор сатиричних пісень. Популярність йому принесли успішна кар’єра в КВК, а також створення та участь у таких гучних проєктах, як "Наша Russia" та Comedy Club. Семен засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну з перших днів: 25 лютого 2022 року він публічно закликав зупинити війну, а пізніше покинув Росію і переїхав до Ізраїлю.

Публічний протест: Виступив із гострою критикою дій Кремля, продовживши висміювати російську владу та військову агресію у своїх сатиричних треках.

Виступив із гострою критикою дій Кремля, продовживши висміювати російську владу та військову агресію у своїх сатиричних треках. Статус "іноагента": У 2023 році Мін’юст РФ визнав артиста "іноземним агентом" через антивоєнну позицію та підтримку України.

У 2023 році Мін’юст РФ визнав артиста "іноземним агентом" через антивоєнну позицію та підтримку України. Кримінальна справа: Коміку загрожує до 2 років позбавлення волі за ухилення від виконання обов’язків, передбачених законодавством про іноземних агентів.

У своїх піснях Слєпаков висміює російську владу, зокрема Путіна. Увага на відео є ненормативна лексика.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія не виключає, що восени 2026 року відбудуться тристоронні переговори щодо врегулювання війни. Йдеться про зустріч представників України, США та РФ.