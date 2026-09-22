Зібрали повний кошик грибів? Ось що потрібно зробити з ними у перші ж години

Тягнути з переробкою грибів після збирання небезпечно

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Збирання грибів приносить безліч задоволення, але щойно кошики принесені додому, виникає головне питання: як зберегти врожай на довгі зимові місяці. Причому зробити це потрібно якомога швидше, тому що гриби — недовговічний продукт.

Як зазначається на ресурсі Healthline, гриби багаті на вітаміни групи B, калій і цінні антиоксиданти. Але одразу після того, як гриби зрізають, у них активізуються ферменти, що запускають процес поступового розкладання. Якщо надовго залишити врожай у теплі, білок почне гнити, виділяючи небезпечні токсини. Саме тому переробляти зібрані гриби краще одразу ж після повернення додому.

Як сушити гриби

Найпростіший і перевірений спосіб зберегти врожай – сушіння. Восени це краще робити в духовці чи електросушарці.

Видаліть ножем сміття, листя, землю та підріжте нижню частину ніжки. Не мийте гриби водою. Сильні забруднення протріть вологою серветкою або щіткою.

Наріжте гриби рівними пластинами завтовшки 3–5 мм. Дрібні гриби можна сушити цілими.

Викладіть гриби на деко з пергаментом в один шар на невеликій відстані. Почніть сушіння при +45…+50 °C із прочиненими на 10–15 см дверцятами (або з увімкненою конвекцією) на 1,5–2 години. Потім підніміть температуру до +65…+75 °C на 2–3 години. Наприкінці знизьте температуру до +50…+55 °C і досушіть гриби до готовності.

В електросушарці сушіть гриби при температурі +55…+60 °C протягом 6–12 годин, періодично міняючи піддони місцями.

Фото згенероване ШІ

Добре висушений гриб має ламатися, а не гнутися. Якщо він гнеться, значить, волога ще залишилася.

Щоб захистити готові сушені гриби від харчової молі, відправте їх на пару днів у морозилку, а при зберіганні в банці киньте на дно трохи сирого рису для вбирання зайвої вологи.

Як заморозити гриби

Якщо ви надаєте перевагу заморожуванню, не відправляйте гриби в камеру сирими, інакше після розморожування вони стануть водянистими та безформними. Обов'язково бланшуйте або швидко відваріть їх перед пакуванням.

Зберігати такі заготовки потрібно в щільно закритих пакетах, щоб вони не вбрали запахи сусідніх продуктів. А готувати їх потрібно без попереднього розморожування.

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