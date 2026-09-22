Зібрали повний кошик грибів? Ось що потрібно зробити з ними у перші ж години
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Тягнути з переробкою грибів після збирання небезпечно
Збирання грибів приносить безліч задоволення, але щойно кошики принесені додому, виникає головне питання: як зберегти врожай на довгі зимові місяці. Причому зробити це потрібно якомога швидше, тому що гриби — недовговічний продукт.
Як зазначається на ресурсі Healthline, гриби багаті на вітаміни групи B, калій і цінні антиоксиданти. Але одразу після того, як гриби зрізають, у них активізуються ферменти, що запускають процес поступового розкладання. Якщо надовго залишити врожай у теплі, білок почне гнити, виділяючи небезпечні токсини. Саме тому переробляти зібрані гриби краще одразу ж після повернення додому.
Як сушити гриби
Найпростіший і перевірений спосіб зберегти врожай – сушіння. Восени це краще робити в духовці чи електросушарці.
- Видаліть ножем сміття, листя, землю та підріжте нижню частину ніжки. Не мийте гриби водою. Сильні забруднення протріть вологою серветкою або щіткою.
- Наріжте гриби рівними пластинами завтовшки 3–5 мм. Дрібні гриби можна сушити цілими.
- Викладіть гриби на деко з пергаментом в один шар на невеликій відстані. Почніть сушіння при +45…+50 °C із прочиненими на 10–15 см дверцятами (або з увімкненою конвекцією) на 1,5–2 години. Потім підніміть температуру до +65…+75 °C на 2–3 години. Наприкінці знизьте температуру до +50…+55 °C і досушіть гриби до готовності.
- В електросушарці сушіть гриби при температурі +55…+60 °C протягом 6–12 годин, періодично міняючи піддони місцями.
Добре висушений гриб має ламатися, а не гнутися. Якщо він гнеться, значить, волога ще залишилася.
Щоб захистити готові сушені гриби від харчової молі, відправте їх на пару днів у морозилку, а при зберіганні в банці киньте на дно трохи сирого рису для вбирання зайвої вологи.
Як заморозити гриби
Якщо ви надаєте перевагу заморожуванню, не відправляйте гриби в камеру сирими, інакше після розморожування вони стануть водянистими та безформними. Обов'язково бланшуйте або швидко відваріть їх перед пакуванням.
Зберігати такі заготовки потрібно в щільно закритих пакетах, щоб вони не вбрали запахи сусідніх продуктів. А готувати їх потрібно без попереднього розморожування.
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