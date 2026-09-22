Не раніше, ніж… Зі скільки років чоловіків можуть мобілізувати в Україні

У мережі обговорюють необхідність підвищення призовного віку

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Telegram-канали з мільйонною аудиторією пишуть, що якщо в Росії оголосять загальну мобілізацію, Україні доведеться знизити призовний вік до 23 років. Про це говорять і деякі експерти.

"Телеграф" вирішив нагадати, з якого віку зараз громадян нашої країни призивають до ЗСУ.

Сьогодні мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Але вік сам по собі не означає призов до армії: людина має бути визнана придатною до служби, не мати права на відстрочку і не бути заброньованою.

Є винятки: чи можуть мобілізувати до 25 років

Більшість чоловіків віком 18–24 років не підлягають мобілізації. Проте є виняток: можуть призвати тих, хто вже має статус військовозобов’язаного, зокрема офіцерів запасу і чоловіків, які пройшли строкову військову службу.

Інші молоді люди можуть вступити на службу добровільно, уклавши контракт. Програма "Контракт 18–24" не означає зниження загального мобілізаційного віку — це добровільний спосіб вступити до війська.

Військовий квиток. Згенеровано ІІ ("Телеграф")

Мобілізація жінок: найближче майбутнє чи "страшилки"

25 серпня 2026 року в Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявили, що законодавчих ініціатив, законопроєктів чи внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок немає.

Жінки, включаючи медиків і фармацевтів, які перебувають на військовому обліку, обов’язковій мобілізації не підлягають. Стати на облік і бути призваною на службу — різні речі: приєднатися до війська жінки можуть добровільно.

Нагадаємо, у 2024 році мобілізаційний вік вже був знижений – до цього нижня планка становила 27 років.

Примітно, що у серпні 2025 року вийшов закон, що дозволяє покинути країну військовозобов’язаним чоловікам до 22 років включно, попри те, що мобілізаційний вік становив 25 років.