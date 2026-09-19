Ефект дорогого ламінату за копійки: бюджетна ідея для ремонту радянської підлоги (відео)

Дівчина виконала всі роботи сама

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Зі старої радянської підлоги можна зробити справжню "цукерку" з ефектом ламінату. Для цього навіть не треба купувати дорогі матеріали.

Українка Анна Первак наочно показала чудеса свого ремонту. Дівчина зазначила, що ця робота потребує терпіння.

Процес ремонту включає чотири основні етапи:

Заповнення щілин При наявності широких зазорів між дошками проводиться їх шпаклювання. Для цього застосовується монтажний клей. Шліфування: Поверхня підлоги ретельно обробляється для створення шорсткості, що забезпечує надійне зчеплення матеріалу з фарбою. Попередня підготовка: Після шліфування покриття пилососять, знежирюють та покривають шаром ґрунтовки. Декоративне фарбування На підготовлену поверхню спочатку наноситься базовий шар світло-сірої фарби, а потім за допомогою спеціального текстурного шпателя формується малюнок, що імітує натуральне дерево.

Ремонт Анни сподобався користувачам. У мережі зазначили, що цей варіант не потребує великого бюджету.

"Клас"

"Бюджетно і дуже красиво! Майстриня!"

"Неймовірно крутий результат"

"Дуже круто вийшло!

"Круто вийшло"

"Оце ви молодець! Круто зроблено і ясно пояснили"

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українка заощадила десятки тисяч доларів на ремонті даху. Замість капітального ремонту власники вирішили загерметизувати проблемні місця.