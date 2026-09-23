Кінець "придатності всіх підряд". В Україні пропонують змінити правила ВЛК

Висунуто чотири конкретні пропозиції

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Українець закликає повністю переглянути перелік хвороб ВЛК (військово-лікарська комісія, яка проводить медичний огляд і визначає придатність людини до військової служби за станом здоров'я). Також він пропонує додати статтю, яка дозволяла б визнавати військовозобов'язаних непридатними до служби за загальним станом здоров'я.

Відповідну петицію №41/010982-26 її автор, Ігорь Башлик, зареєстрував на порталі Кабінету Міністрів України. Він також закликає запровадити кримінальну відповідальність для лікарів за заниження діагнозів.

За його словами, після реформ МСЕК та ВЛК ситуація з оцінкою здоров'я військовозобов'язаних лише погіршилася. Автор петиції стверджує, що медики бояться вносити реальні діагнози через тиск і погрози з боку керівництва, а людям із реальними хворобами знижують або не надають групи інвалідності.

"До служби визнають придатними хворих людей і ми створюємо "каліч батальйони", а ці люди могли б працювати і платити податки … Прийміть міри і зробіть справедливо, а не за гроші все", — йдеться у зверненні.

Що пропонує автор петиції:

внести до переліку хвороб статтю, яка дозволяє визнавати людину непридатною за загальним сукупним станом організму , навіть якщо окремі захворювання не є критичними

, навіть якщо окремі захворювання не є критичними автоматично визнавати непридатними до служби в мирний та воєнний час осіб, які мають три або більше статей із категорією незначних порушень (колишня категорія "Б")

в мирний та воєнний час осіб, які мають (колишня категорія "Б") запровадити кримінальну відповідальність для членів ВЛК та експертів за навмисне заниження важкості захворювань або внесення неправдивих даних про стан здоров'я

за навмисне заниження важкості захворювань або внесення неправдивих даних про стан здоров'я забезпечити справедливе надання та збереження груп інвалідності згідно з реальним станом здоров'я

Збір підписів під ініціативою розпочався 22 вересня 2026 року. Станом на момент публікації матеріалу петицію підписало шестеро людей. Щоб її розглянув Кабмін, вона має зібрати щонайменше 25 тисяч підписів. До кінця голосування залишається 90 днів.

Важливо! Подання петиції — це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не трансформується в реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Докладніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити

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