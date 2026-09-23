Партія Білецького увірвалася в топ: свіжі результати соцопитування

Потенційний політичний проєкт Героя України Андрія Білецького міг би потрапити у Верховну Раду

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В українському політикумі намітилися серйозні зміни. Згідно з останнім соціологічним опитуванням, сформувалася чітка четвірка лідерів, які боротимуться за перше місце у разі проведення виборів у ВР України.

Головною сенсацією рейтингів став стрімкий зліт потенційної партії бригадного генерала Андрія Білецького "Третя Штурмова", яка могла б відразу попасти у вищу лігу української політики нарівні з ключовими гравцями. Про це повідомляє дослідницька компанія "Соціополіс".

Як розподілилися голоси

Результати дослідження показують, що розрив між першою четвіркою політичних сил у межах статистичної похибки:

Потенційна Партія Валерія Залужного: 13,2% від усіх опитаних (16,0% серед тих, хто б узяв участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором, дані за середину вересня 2026 року).

13,2% від усіх опитаних (16,0% серед тих, хто б узяв участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором, дані за середину вересня 2026 року). Потенційна партія Володимира Зеленського: 11,4% (13,9%).

11,4% (13,9%). Партія Петра Порошенка "Європейська Солідарність": 11,1% (13,5%).

11,1% (13,5%). Потенційна партія Андрія Білецького "Третя Штурмова": 10,8% (13,1%).

Результати опитування

Другу групу переслідувачів очолюють потенційна Партія Кирила Буданова (7,5% серед опитаних) та "Розумна політика" Дмитра Разумкова (6,5%).

Слідом йдуть партії Ігоря Терехова (потенційна) та Михайла Федорова (по 4,9%), "24 серпня" Сергія Притули (3,3%), потенційна партія Олександра Усика (3%) та ВО "Батьківщина" (2,5%). При цьому 9,5% опитаних не змогли визначитися, за яку політичну силу вони проголосували б, 6,6% – не брали б участі у виборах, а 1,6% респондентів зіпсували б виборчий бюлетень.

Нагадаємо, Третій армійський корпус Білецького під час операції "Вівальді" зірвав задум росіян на Донецькому напрямі. Окупанти хотіли оточити пояс міст-фортець на Донбасі двома "клешнями" з півночі та півдня, але зазнали фіаско.