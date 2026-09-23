Бронювання може стати дорожчим в 2027: новий поріг зарплати уже порахували

Нова сума може з’явитися через підвищення мінімальної зарплати

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У 2027 році зарплатна вимога для бронювання працівників може зрости. Це пов’язано з планованим підвищенням мінімальної зарплати, адже чинні правила прив’язують необхідний рівень доходу до її розміру.

Урядовий проєкт держбюджету на 2027 рік передбачає мінімальну зарплату на рівні 9546 грн. Документ №16000 зареєстрували у Верховній Раді 15 вересня, однак станом на 23 вересня його ще опрацьовує парламентський комітет, тож остаточні цифри можуть змінитися, передає "OBOZ.UA".

Якою може стати зарплата для бронювання

Зараз для критично важливих підприємств діє вимога щодо зарплати на рівні щонайменше трьох мінімальних зарплат. У 2026 році, за мінімалки 8647 грн, це становить 25 941 грн.

Якщо у 2027 році мінімальну зарплату встановлять на запропонованому рівні 9546 грн, розрахунок буде таким:

9546 × 3 = 28 638 грн.

Тобто потенційний зарплатний поріг зросте на 2697 грн порівняно з нинішнім показником.

При цьому йдеться не про окремий платіж державі за бронювання. Мова саме про рівень нарахованої зарплати, якого мають дотримуватися роботодавець і працівник відповідно до правил бронювання.

Вимога стосується і підприємства, і працівника

Є важливий нюанс: недостатньо просто встановити необхідну зарплату одному працівнику, якого хочуть забронювати.

Чинні правила передбачають відповідний зарплатний критерій як для самого підприємства, так і для військовозобов’язаного працівника, якого бронюють. Саме тому підвищення мінімальної зарплати може вплинути на витрати компаній, де багато заброньованих працівників.

Наприклад, якщо умовно на підприємстві є 100 працівників, яким потрібно буде підвищити зарплату на 2697 грн, щомісячні додаткові витрати становитимуть 269 700 грн. За рік це 3 236 400 грн.

Це лише умовний розрахунок. Реальні витрати залежатимуть від зарплат працівників та того, якими будуть остаточні правила у 2027 році.

У 2027 році зарплатний поріг для бронювання може зрости

Для підприємств на прифронтових територіях сума нижча

Для підприємств, які працюють на визначених урядом прифронтових територіях, передбачено окремий зарплатний критерій — 2,5 мінімальної зарплати. Наразі це 21 618 грн.

Якщо мінімалку у 2027 році встановлять на рівні 9546 грн, розрахунок буде таким:

9546 × 2,5 = 23 865 грн.

Отже, для таких підприємств потенційний показник становитиме 23 865 грн на місяць.

Коли можуть знадобитися нові розрахунки

Підприємствам, які планують продовжувати бронювання працівників у 2027 році, важливо стежити не лише за остаточним розміром мінімальної зарплати.

Мають значення і правила бронювання, які діятимуть на той момент. Якщо до кінця року уряд внесе зміни до відповідних вимог, сам розрахунок може бути іншим.

Тому 28 638 грн і 23 865 грн наразі варто сприймати як розрахункові показники, а не як уже встановлені зарплатні пороги на 2027 рік.

Остаточно ситуація стане зрозумілою після ухвалення держбюджету-2027 та з урахуванням правил бронювання, чинних на початок наступного року.

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