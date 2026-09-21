Вони першими отримають повістки у жовтні: кого саме можуть мобілізувати

Названо категорії чоловіків, яких можуть призвати на службу з 1 жовтня

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У жовтні 2026 року правила мобілізації в Україні залишаються чинними. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки, які відповідають вимогам закону та не мають відстрочки.

Йдеться насамперед про чоловіків віком від 25 до 60 років, яких ВЛК визнала придатними до служби. Наявність бронювання або законної підстави для відстрочки означає, що людину не призивають під час мобілізації, передає "OBOZ.UA".

Хто може отримати повістку

До числа військовозобов’язаних, які можуть бути призвані, належать чоловіки віком від 25 до 60 років без права на відстрочку та без бронювання. Це стосується як тих, хто вже має військовий досвід, так і чоловіків без попереднього досвіду служби, якщо вони є військовозобов’язаними та придатні за станом здоров’я.

Окремо варто враховувати статус людини на військовому обліку та висновок ВЛК. Сам факт попереднього зняття з військового обліку не означає автоматичного звільнення від мобілізації — у разі поновлення на обліку та відповідності вимогам законодавства людина може підлягати призову.

Щодо колишнього статусу "обмежено придатний", важливо враховувати, що цей статус був скасований. Наразі придатність до служби визначається за чинними висновками ВЛК, зокрема з урахуванням можливих обмежень щодо конкретних посад і підрозділів.

Що з чоловіками старше 60 років

Чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації. Водночас вони можуть добровільно вступити на військову службу за контрактом, якщо відповідають установленим вимогам.

Для цього потрібні висновок ВЛК про придатність за станом здоров’я та письмова згода командира військової частини. У 2026 році для таких контрактів також визначено окремі умови та строк служби.

Чи можуть служити жінки

Жінки в Україні не підлягають мобілізації. Вони можуть добровільно вступати на військову службу за контрактом, якщо відповідають установленим вимогам.

Тож у жовтні 2026 року основною категорією для мобілізації залишаються військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні до служби та не мають відстрочки або бронювання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, кого можуть призвати на військову службу до досягнення 25-річного віку.