Найдите 3 отличия за 30 секунд: головоломка с горящим Кремлем для самых внимательных

Удастся ли вам все заметить?

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Головоломки на поиск отличий помогают тренировать внимательность, концентрацию и способность замечать мелкие детали. Такие задания также позволяют ненадолго переключиться от повседневных дел.

"Телеграф" предлагает вам потренировать свою внимательность, рассматривая картинку с горящим Кремлем. На первый взгляд изображения кажутся почти одинаковыми, однако между ними спрятаны три отличия.

Попробуйте найти отличия

Внимательно посмотрите на картинку слева и попробуйте найти три отличия по сравнению с изображением справа.

Не торопитесь переходить к ответам – сначала дайте себе несколько минут и проверьте, насколько внимательно вы рассматриваете детали.

Головоломка с горящим Кремлем

А вот и правильные ответы

Если все три найти не удалось — вот где они спрятаны:

Флаг на куполе

На изображении слева над куполом есть российский триколор. На правом изображении флага нет.

Звезда на верхушке башни

Слева звезда полностью красная. Справа она имеет желтую окантовку и красную середину.

Часы на башне

На часах слева видно три стрелки. На изображении справа есть только две.

Правильные ответы

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