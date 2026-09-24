Найдите 3 отличия за 30 секунд: головоломка с горящим Кремлем для самых внимательных
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Удастся ли вам все заметить?
Головоломки на поиск отличий помогают тренировать внимательность, концентрацию и способность замечать мелкие детали. Такие задания также позволяют ненадолго переключиться от повседневных дел.
"Телеграф" предлагает вам потренировать свою внимательность, рассматривая картинку с горящим Кремлем. На первый взгляд изображения кажутся почти одинаковыми, однако между ними спрятаны три отличия.
Попробуйте найти отличия
Внимательно посмотрите на картинку слева и попробуйте найти три отличия по сравнению с изображением справа.
Не торопитесь переходить к ответам – сначала дайте себе несколько минут и проверьте, насколько внимательно вы рассматриваете детали.
А вот и правильные ответы
Если все три найти не удалось — вот где они спрятаны:
Флаг на куполе
На изображении слева над куполом есть российский триколор. На правом изображении флага нет.
Звезда на верхушке башни
Слева звезда полностью красная. Справа она имеет желтую окантовку и красную середину.
Часы на башне
На часах слева видно три стрелки. На изображении справа есть только две.
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