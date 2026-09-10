Цей ребус можуть розгадати одиниці: навіть ШІ здався
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ChatGPT сказав, що це неможливо розв'язати
Українка опублікувала у Threads ребус, який, за її словами, виявився не під силу навіть ChatGPT. Дівчина вирішила перевірити, чи зможуть люди виявитися кмітливішими за штучний інтелект.
"Телеграф" пропонує не поспішати дивитися відповідь і спочатку самостійно розібратися із загадкою. Підказка: цього разу доведеться мислити не українською.
"ChatGPT сказав, що це неможливо розв'язати. Я вірю в людство явно більше, ніж ця залізяка", — написала авторка допису.
Чи зможете розгадати?
На зображенні заховані кілька підказок. Головна хитрість полягає в тому, що ребус потрібно читати англійською, а окремі елементи — прибирати відповідно до позначок.
Якщо вже маєте версію відповіді — саме час перевірити її.
Ось як працює загадка
Правильна відповідь — ELEPHANT, тобто "слон".
Розгадка складається з кількох простих кроків:
- TELEPHONE — англійською "телефон". Кома перед зображенням підказує прибрати першу літеру T. Залишається ELEPHONE.
- Цифра 1 означає ONE — "один". Якщо прибрати ці три літери, отримуємо ELEPH.
- Зображення мурахи дає слово ANT.
- Залишається об'єднати дві частини: ELEPH + ANT = ELEPHANT.
Отже, відповідь справді захована буквально на поверхні — потрібно лише правильно прочитати всі елементи англійською.
Раніше "Телеграф" розповідав, що задачка про вік Галі "зламала" голови людям.