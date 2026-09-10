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Цей ребус можуть розгадати одиниці: навіть ШІ здався

Автор
Людмила Рябенька
Дата публікації
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Цікавий ребус Новина оновлена 10 вересня 2026, 20:59
Цікавий ребус. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

ChatGPT сказав, що це неможливо розв'язати

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Українка опублікувала у Threads ребус, який, за її словами, виявився не під силу навіть ChatGPT. Дівчина вирішила перевірити, чи зможуть люди виявитися кмітливішими за штучний інтелект.

"Телеграф" пропонує не поспішати дивитися відповідь і спочатку самостійно розібратися із загадкою. Підказка: цього разу доведеться мислити не українською.

"ChatGPT сказав, що це неможливо розв'язати. Я вірю в людство явно більше, ніж ця залізяка", — написала авторка допису.

Ребус. Фото: promeneya/Threads
Ребус. Фото: promeneya/Threads

Чи зможете розгадати?

На зображенні заховані кілька підказок. Головна хитрість полягає в тому, що ребус потрібно читати англійською, а окремі елементи — прибирати відповідно до позначок.

Якщо вже маєте версію відповіді — саме час перевірити її.

Ось як працює загадка

Правильна відповідь — ELEPHANT, тобто "слон".

Розгадка складається з кількох простих кроків:

  • TELEPHONE — англійською "телефон". Кома перед зображенням підказує прибрати першу літеру T. Залишається ELEPHONE.
  • Цифра 1 означає ONE — "один". Якщо прибрати ці три літери, отримуємо ELEPH.
  • Зображення мурахи дає слово ANT.
  • Залишається об'єднати дві частини: ELEPH + ANT = ELEPHANT.

Отже, відповідь справді захована буквально на поверхні — потрібно лише правильно прочитати всі елементи англійською.

Раніше "Телеграф" розповідав, що задачка про вік Галі "зламала" голови людям.

Теги:
#Логіка #Загадка #ШІ