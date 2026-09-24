Порошенко удивил выбором обуви: скромные кроссовки вместо тяжелого люкса (фото)

Экс-президент сменил Louis Vuitton на бюджетные кроссовки

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Народный депутат и бывший президент Украины Петр Порошенко, уроженец Одесской области, на этот раз появился на публике в обуви, которая заметно отличается от дорогих брендовых моделей, в которых его ранее неоднократно замечали.

На свежих фото на Порошенко — достаточно лаконичные кеды без броских элементов и очевидных признаков люксового дизайна. На фоне привычного для политика образа с дорогими аксессуарами такой выбор выглядит довольно сдержанно.

На этот раз он появился в Киеве на благотворительном мероприятии в поддержку украинской армии в ортопедической обуви Diawin — модели Morning Blue. Фото с события были опубликованы на официальной странице экс-президента в Фейсбуке.

Стоимость подобных кед начинается от 3 500 грн.

Отметим, что в публичном пространстве политика не раз замечали в вещах премиальных западных брендов. К примеру, весной Порошенко пришел на согласительный совет депутатских фракций в лоферах французского дома Louis Vuitton. Тогда журналисты обратили внимание на модель стоимостью около $875 — это примерно 24 тысяч грн по тогдашнему курсу НБУ.

Фото: Louis Vuitton

Ранее мы писали, что пятый президент Украины владеет роскошным имением в элитном поселке под Киевом. "Телеграф" рассказал, как выглядит дом Петра Порошенко.