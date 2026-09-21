Годиться йому в онучки: поряд із Трампом помітили яскраву фігуристу білявку (фото)

Різниця між ними становить 54 роки

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Президент США опинився у центрі уваги через компанію, з якою він повертався зі своєї резиденції Кемп-Девід. Поряд із 80-річним главою держави помітили ефектну 26-річну білявку — модель та колишню хокеїстку Мікайлу Демайтер.

Минулими вихідними, 19 вересня, Трамп достроково повертався з Кемп-Девіда у Мериленді на борту вертольота Marine One. Через вікна повітряного судна його зняли сидячим поряд з Демайтер, а також з двома чоловіками.

Дональд Трамп із Мікайлою Демайтер. Фото: Getty Images

Як повідомляє видання irishstar, Мікайла Демайтер — канадська модель і колишня хокеїстка, яка виступала на позиції воротаря за Bluewater Hawks у провінційній жіночій хокейній лізі Канади. Завдяки ефектній зовнішності спортсменка отримала у ЗМІ прізвисько "найсексуальніша хокеїстка у світі", після чого почала розвивати модельну кар’єру.

Мікайла Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter

Мікайла Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter

Як випливає з опублікованих фотографій, Демайтер подорожувала разом зі своїм бойфрендом — 33-річним американським гольфістом Брайсоном Дешамбо. Ще один чоловік, який перебував поруч із ними, на знімках не ідентифікований.

Мікайла Демайтер і Брайсон Дешамбо. Фото: Getty Images

Брайсон Дешамбо виступає у лізі LIV Golf. Він відомий своєю підтримкою Трампа: після перемоги політика на президентських виборах 2024 року гольфіст публічно привітав його. Сам Трамп, котрий давно захоплюється гольфом, також з’являвся на YouTube-каналі Дешамбо.

Дональд Трамп і Брайсон Дешамбо. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що 80-річному президенту США приписують роман із його помічницею Наталією Гарп. При цьому його близьке оточення продовжує руйнуватися. Раніше ми писали, як Меланія Трамп та рідна дочка охололи до Трампа.