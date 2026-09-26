Пастка чи "морквина" для Путіна? Навіщо Трамп кличе главу Росії на саміт G20

Востаннє глава Кремля брав участь в очному саміті "Великої двадцятки" у 2019 році у Японії

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Група з 14 сенаторів з обох партій закликала президента США Дональда Трампа відкликати запрошення глави Росії Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться в Маямі у грудні. Кремль поки не дав відповіді, чи він приїде на зустріч.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на лист сенаторів. "Телеграф" запитав у ШІ ChatGPT, з якою метою Трамп запросив Путіна.

"Путін несе одноосібну відповідальність за розв'язання Росією повномасштабної агресивної війни проти України… Його участь у саміті G20 у США викликає серйозні занепокоєння щодо легітимізації та нормалізації уряду, який продовжує щодня атакувати цивільні об'єкти в Україні", — йдеться у листі сенаторів.

Навіщо Трампу запрошувати Путіна

Нейромережа назвала чотири головні версії припущень, навіщо президенту США запрошувати на саміт G20 Путіна. Після того як він розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, очільник Кремля став персоною нон грата для багатьох держав.

Володимир Путін. Фото: t.me/news_kremlin

Мирна угода: Трамп може мати намір використати особисту зустріч із Путіним для нового раунду переговорів щодо України. Після безрезультатних контактів з главою Кремля, Трамп може розраховувати, що багатосторонній саміт дасть можливість знову посадити Путіна за стіл переговорів.

Тиск: Трамп може використовувати запрошення Путіна як "морквину" після посилення санкційного тиску, щоб змусити Кремль повернутися до переговорів. Як відомо, нещодавно президент США підписав закон, який розширює можливості для санкцій проти РФ та покупців її енергоресурсів.

Велика дипломатична сцена: Американський лідер може прагнути зібрати Путіна, Зеленського та інших світових лідерів в одному місці й спробувати зробити G20 майданчиком для політичної домовленості. Якщо Путін приїде, він опиниться не лише перед Трампом. На зустрічі будуть присутні представники ЄС, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Австралії, Індії, Китаю тощо. Трамп може розраховувати на колективний дипломатичний тиск на главу країни-агресора.

Геополітичний маневр: США намагаються запобігти тому, щоб Росія остаточно закріпилася в орбіті Китаю. Штати прагнуть самостійно визначати формат майбутніх відносин із Москвою.

Нейромережа наголошує, що ці версії не суперечать одна одній. Цілком ймовірно, що Трамп переслідує кілька цілей, запрошуючи Путіна.

Що таке саміт G20

"Велика двадцятка" (G20) — це провідний міжнародний форум, який об'єднує найбільші економіки світу для обговорення питань глобальної фінансово-економічної стабільності та геополітики.

На відміну від G7, звідки Росію остаточно виключили 2014 року після анексії Криму, вигнати Москву з "двадцятки" практично неможливо. Для цього потрібен консенсус усіх членів, а такі країни, як Китай, Індія, Бразилія чи ПАР, не підуть на це.

Раніше "Телеграф" розповідав, що про запрошення диктатора на саміт G20 думають у Брюсселі. Американське запрошення для Путіна прокоментували стримано, та при цьому нагадали, що за більшістю світових проблем стоїть якраз Москва.