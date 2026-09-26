Путін показав прихований жест, говорячи про Україну: що він означає (відео)

Глава Кремля видав абсурдну заяву, супроводжувавши її прихованою агресією

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Президент Росії Володимир Путін відзначився неоднозначним жестом у прямому етері. Глава Кремля показав так званий "прихований середній палець", говорячи про Україну.

Невідомо, чи зробив це він навмисно, проте момент потрапив у пряму трансляцію. Це сталося на Форумі об’єднаних культур у Санкт-Петербурзі, повідомляє "Телеграф".

"Вони повинні відчути ці удари у відповідь Росії й зрозуміти, що ніякі провокаційні дії, ніяке нагнітання обстановки до потрібного для них результату не приведуть. Вони тільки погіршують для них становище", — саме ці слова сказав Путін, роблячи дивний жест.

Момент з жестом дивитись з 01:00

Володимир Путін під час спілкування з пресою 25 вересня/Фото: Screenshot

Зазначимо, Путін постійно робить дивні жести під час своїх публічних виступів. Іноді він відправляв "секретні сигнали" своїй службі безпеки, щоб прибрати високого хлопця, який загороджував його, або щоб прогнати пресу. Крім того, глава Кремля кілька разів "зигував" на камеру.

На відео після

Довідка: Прихований (або завуальований) середній палець — це жест, при якому людина показує непристойний жест (середній палець), але робить це неявно, маскуючи його під іншу дію, щоб образити опонента і при цьому залишитися формально безкарним або удати, що "нічого такого не було". Найчастіше такий жест робиться навмисно, хоча у побуті людина дійсно може випадково скласти пальці незручним чином, коли просто поправляє годинник, волосся тощо.

Навіщо та як його використовують?

Ілюзія випадковості: Людина може поправляти окуляри, годинник, чухати ніс, застібати ґудзик або просто жестикулювати під час розмови так, щоб у певний момент на секунду продемонструвати середній палець.

Людина може поправляти окуляри, годинник, чухати ніс, застібати ґудзик або просто жестикулювати під час розмови так, щоб у певний момент на секунду продемонструвати середній палець. Прихована агресія: Це спосіб висловити зневагу, роздратування чи послати співрозмовника "на три літери", але так, щоб у разі претензії можна було відмовитися: "Ти все не так зрозумів, я просто поправляв рукав".

Це спосіб висловити зневагу, роздратування чи послати співрозмовника "на три літери", але так, щоб у разі претензії можна було відмовитися: "Ти все не так зрозумів, я просто поправляв рукав". Тонкий тролінг: Часто використовується у публічному просторі, на телебаченні чи ділових зустрічах людьми, які хочуть порушити етикет та зачепити опонента, не переходячи у відкритий конфлікт.

У психології та мові тіла подібні жести належать до проявів пасивної агресії, коли справжні емоції людини розходяться з її зовні ввічливою поведінкою.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно запросив Путіна на саміт G20, який відбудеться у Маямі (США) у грудні 2026 року. У Брюсселі цю новину прокоментували стримано.