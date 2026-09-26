В "АТБ" є секретні двері: для чого потрібні та куди ведуть

Такі двері є в кожному супермаркеті

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В магазинах мережі "АТБ" часто можна побачити "секретні" двері, за які ніколи не пускають покупців. Дехто може подумати, що там розміщений сейф, або виробничі приміщення, але все набагато прозаїчніше.

Про це розповіла користувачка під ніком solomiya.behen в соціальній мережі Instagram. За її словами, побачене дещо здивувало її.

Жінка попросила свою доньку показати, що "заховано" за таємничими дверима в супермаркетах "АТБ". Дитина легко провела "екскурсію".

Відчинивши масивні залізні двері дівчинка опинилась в невеликому коридорі. В кінці якого помітні ще одні двері.

Дитина дізналась, що за таємничими дверима

Увійшовши в них дівчинка опинилась в санвузлі магазину. Там встановлений невеликий умивальник та унітаз.

Як в "АТБ" запобігають крадіжкам

Як розповів "Телеграфу" співробітник мережі, в магазинах "АТБ" немає металевих рамок на вході для виявлення небезпечних предметів та запобігання крадіжкам, як можна побачити в інших супермаркетах. Це зумовлено пріоритетом "АТБ" — економія та швидкість обслуговування. Мережа намагається тримати низькі ціни, а встановлення та обслуговування рамок збільшило б витрати.

Крім того, в "АТБ" інша стратегія запобігання крадіжкам. Замість рамок мережа робить акцент на системи спостереження на касах та вразливих зонах.

Водночас за покупцями не стежать через камери з розпізнаванням облич та не передають дані охороні, як багато хто думає. При цьому загалом система відеоспостереження в "АТБ" присутня, камери є по всьому залу магазину.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому покупці залишаються без обіцяних знижок в "АТБ".