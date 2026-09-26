На сонячних батареях на даху можна заробити: українець порахував прибуток (відео)

Сонячні панелі розміщені на даху приватного будинку

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В умовах постійного пошуку альтернативних джерел енергії дедалі більше українців встановлюють домашні сонячні електростанції. Один із власників такої системи поділився своїми доходами.

Відповідний пост чоловік опублікував на своїй сторінці в Instagram. За його словами, на даху його приватного будинку встановлені панелі загальною потужністю 22 кВт.

Підсумки генерації та споживання за серпень 2026 року

Серпень видався продуктивним для власника сонячної станції. Завдяки сприятливим погодним умовам показники генерації виявилися вищими, ніж попереднього місяця (липень видався дощовим у даному регіоні, — Ред.).

Основні показники серпня:

Загальна генерація: сонячні панелі виробили 1923 кВт·год енергії.

сонячні панелі виробили Особисте споживання: на потреби домогосподарства було витрачено 956 кВт·ч.

на потреби домогосподарства було витрачено Надлишки в мережу: різниця між виробленою та спожитою енергією склала 967 кВт·год, які були відправлені до загальної енергосистеми за "зеленим тарифом".

Дохід від продажу електроенергії

Після реалізації надлишків у мережу та обов’язкової сплати всіх податків чистий заробіток домовласника за серпень 2026 року становив 4566,64 грн. Якби він не користувався електрикою, виробленою сонячними панелями, або звів її споживання до мінімуму, дохід би збільшився майже у 2 рази.

Подібні приклади показують, що домашня сонячна електростанція здатна не тільки повністю покривати власні енерговитрати домогосподарства, а й давати стабільний пасивний дохід.

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Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно встановити сонячні колектори, щоб вони працювали ефективніше. Їх ефективність значною мірою залежить від місця встановлення.