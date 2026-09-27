Ще швидші та смертоносніші: Росія атакує Україну новими "Геранями"

РФ постійно модернізує свою зброю терору

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Російські окупанти дедалі частіше атакують Україну за допомогою модернізованих ударних БПЛА. На цей раз стало відомо про застосування ворогом так званих "Герань-5 К5".

Дані дрони для навігації використовують технології російської стратегічної ракети "Х-101". Про це повідомляє Telegram-канал "Полковник ГШ".

Головні особливості нової модифікації Герань-5 К5

Навігація по знімках місцевості: Дрон обладнаний модулем оптико-електронної корекції спектру (DSMAC), аналогічним тому, що використовується в крилатих ракетах Х-101, що дозволяє здійснювати навігацію по еталонному зображенні земної поверхні.

Дрон обладнаний модулем оптико-електронної корекції спектру (DSMAC), аналогічним тому, що використовується в крилатих ракетах Х-101, що дозволяє здійснювати навігацію по еталонному зображенні земної поверхні. Модифікована версія отримала новий фюзеляж.

версія отримала новий фюзеляж. Висока швидкість: Через підвищену швидкість польоту (порівняно з "Герань-4" та базовою "Герань-5") ці дрони часто помилково приймають за малогабаритні крилаті ракети типу "Дань-Т".

РФ почала застосовувати "Герань-5 К5"/Фото: t.me/war_home

РФ почала застосовувати "Герань-5 К5"/Фото: t.me/war_home

РФ почала застосовувати "Герань-5 К5"/Фото: t.me/war_home

Дронопорт Цимбулово – це великий російський військовий комплекс в Орловській області, призначений для зберігання та запуску ударних безпілотників/Фото: t.me/war_home

За інформацією російських пропагандистів, ЗС РФ почали застосовувати ударні безпілотники із встановленою на них системою автономної оптичної навігації "Сусанін".

Призначення: Російська система автономної оптичної навігації для безпілотників, зокрема реактивних БПЛА сімейства "Герань".

Російська система автономної оптичної навігації для безпілотників, зокрема реактивних БПЛА сімейства "Герань". Принцип роботи: Навігація будується на порівнянні зображення земної поверхні (підстилаючої поверхні).

Навігація будується на порівнянні зображення земної поверхні (підстилаючої поверхні). Автономність: Дозволяє дронам утримувати маршрут і виконувати польотне завдання без GPS та зв’язку з оператором.

Дозволяє дронам утримувати маршрут і виконувати польотне завдання без GPS та зв’язку з оператором. Захист від РЕБ: Орієнтація по візуальних орієнтирах робить безпілотники стійкими до радіоелектронної боротьби.

Чи можливе перемир’я вже найближчим часом?

Нагадаємо, РФ запускає по Україні цілі рої ударних дронів. Для цього вони використовують технологію Mesh-модемів.