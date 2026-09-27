Ще швидші та смертоносніші: Росія атакує Україну новими "Геранями"
- Автор
-
- Дата публікації
-
РФ постійно модернізує свою зброю терору
Російські окупанти дедалі частіше атакують Україну за допомогою модернізованих ударних БПЛА. На цей раз стало відомо про застосування ворогом так званих "Герань-5 К5".
Дані дрони для навігації використовують технології російської стратегічної ракети "Х-101". Про це повідомляє Telegram-канал "Полковник ГШ".
Головні особливості нової модифікації Герань-5 К5
- Навігація по знімках місцевості: Дрон обладнаний модулем оптико-електронної корекції спектру (DSMAC), аналогічним тому, що використовується в крилатих ракетах Х-101, що дозволяє здійснювати навігацію по еталонному зображенні земної поверхні.
- Модифікована версія отримала новий фюзеляж.
- Висока швидкість: Через підвищену швидкість польоту (порівняно з "Герань-4" та базовою "Герань-5") ці дрони часто помилково приймають за малогабаритні крилаті ракети типу "Дань-Т".
За інформацією російських пропагандистів, ЗС РФ почали застосовувати ударні безпілотники із встановленою на них системою автономної оптичної навігації "Сусанін".
- Призначення: Російська система автономної оптичної навігації для безпілотників, зокрема реактивних БПЛА сімейства "Герань".
- Принцип роботи: Навігація будується на порівнянні зображення земної поверхні (підстилаючої поверхні).
- Автономність: Дозволяє дронам утримувати маршрут і виконувати польотне завдання без GPS та зв’язку з оператором.
- Захист від РЕБ: Орієнтація по візуальних орієнтирах робить безпілотники стійкими до радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, РФ запускає по Україні цілі рої ударних дронів. Для цього вони використовують технологію Mesh-модемів.